Avión venezolano: siete tripulantes seguirán retenidos en Argentina

Buenos Aires. El juez federal Federico Villena decidió mantener vigente la prohibición de salida del país para 7 de los 19 tripulantes del avión de Emtrasur que llegó a Buenos el 6 de junio pasado. Se trata de cuatro iraníes, entre ellos el piloto y el copiloto, y tres venezolanos. En un resolución de casi 300 páginas, el magistrado describió las pruebas que hay en su contra, aunque todavía no decidió si declararán como imputados. Los otros 12 tripulantes (un iraní y once venezolanos) podrán volver a sus países de origen en vuelos de línea porque todavía no se definió la situación del Boeing 747-300.



Entre los tripulantes que deberán quedarse en el país se destacan el piloto Gholamreza Ghasemi, Abdolbaset Mohammadi, y tres venezolanos: Víctor Pérez Gómez (gerente general de Operaciones), Mario Arraga Urdaneta, y el mecánico José Garcia Contreras. Sobre ellos cinco, el juez sostuvo que hay indicios concretos.



En cambio, sobre otros dos iraníes, Saeid Vali Zadeh y Mohammad Khosraviragh, no hay indicios puntuales pero el juez quiere que se queden en el país hasta que se termine la pericia sobre los teléfonos y las computadoras.



“El presente decisorio no tiene por objeto definir el grado de participacio´n en los hechos investigados, por cuanto la instruccio´n au´n no se encuentra finalizada. Por el contrario, u´nicamente se ha evaluado -tal como fue adelantado- si resulta razonable mantener la medida de prohibicio´n de salida del pai´s dispuesta”, destacó el juez en la resolución.



El avión de Emtrasur por ahora seguirá retenido en el aeropuerto de Ezeiza. Su situación se analiza en un incidente aparte. Para los investigadores todavía hay muchas dudas sobre la titularidad de esa aeronave pese a los documentos aportados en el expediente por el abogado de los tripulantes.