¿Qué dijo Cristina Kirchner sobre el juicio en su contra?

Cristina Fernández de Kirchner habló desde el Senado de la Nación para defenderse del pedido de condena a 12 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos de por vida, el cual fue solicitado por los cuestionados fiscales Diego Luciano y Sergio Mola el lunes pasado en la causa Vialidad Nacional. A través de un video que transmitió en vivo a través de su cuenta de YouTube, la ex presidenta y actual vicepresidenta, dijo que es víctima de una ficción y del accionar de un «pelotón de fusilamiento jurídico y mediático» que tiene a Clarín y La Nación como «naves insignias del Law Fare».

Durante su transmisión, Cristina sostuvo que «la sentencia ya está escrita», que será condenada y que «nada de lo que dijeron los fiscales fue probado sino que, al contrario, se comprobó que era exactamente al revés de lo que se decía».

Los fiscales de la causa Vialidad piden 12 años de detención por «los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas: el de Néstor Kirchner y mis dos mandatos».

«Nos piden 12 años por la memoria, la verdad y la justicia, por el FMI, por las AFJP, por el salario de los laburantes, Por eso me van a estigmatizar y condenar. Si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo»; afirmó la expresidenta al ejercer su «derecho a la defensa» a través de su canal de Youtube.

«Había familiaridad entre Nicky Caputo y José López», dijo la vicepresidenta en su descargo, al tiempo que apuntó directamente a la relación entre ambos como un caso concreto de corrupción. «Por qué no investigaron el origen del dinero de López (…) Se juntaban todos a cenar pero la jefa de la asociación ilícita soy yo».

En otro fragmento, la vicepresidenta recordó que el ex funcionario y legislador del Parlasur, Fabián «Pepín» Rodríguez Simón lleva más de 600 días de prófugo de la Justicia, quien lo busca por integrar la mesa judicial del macrismo.

En el medio de su descargado contra la Justicia luego del pedido de 12 años del prisión en la Causa Vialidad, Cristina dijo: «Pepín es el único dirigente político prófugo y no es peronista. Nosotros nos quedamos acá y nos sometemos a la Justicia. Ustedes tienen una citación y huyen. Pepín lleva más de 600 días prófugo».

Para Cristina, con la llegada de Cambiemos al gobierno nacional en 2015, «afloró lo que era un sistema judicial compenetrado con los servicios de inteligencia ordenado desde la Casa Rosada, por quien hoy está prófugo».

«Cuando los fiscales ven que no tienen ningún tipo de prueba, ellos habían adoptado el guión de los medios. Entonces comienzan a buscar pruebas en otros juicios y van al de José López, que fue enjuiciado por enriquecimiento ilícito. Entonces traen el teléfono que había sido secuestrado en aquella oportunidad. Además de mentirosos, no trabajan. El fiscal dijo que leyó las desgrabaciones del teléfono de López. Resulta que, un teléfono que desde 2013 a principios de 2016, tiene un solo mensaje de octubre, otro de julio y otro de diciembre de 2015 donde se menciona a Nicky Caputto, el hermano de la vida de Macri, que según la biógrafa de Macri jugaba al fútbol en Los Abrojos, el corazón del poder macrista. Por eso a lo mejor no me dejaron ejercer mi derecho a la defensa»; sostuvo ante las cámaras.

«De la misma manera que los fiscales leyeron su guión, pedí leer mi declaración indagatoria, no es la primera vez»; dijo al iniciar su exposición y añadió: «No debería sorprenderme. La sentencia ya estaba escrita, como decía en 2019. Cuando un sistema de justicia permite violar todas las normas y que el juez que se había declarado incompetente (Julián Ercolini) en una denuncia que hizo la entonces diputada Carrió en 2011».