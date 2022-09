Alberto Fernández: «Cristina no cometió ninguno de los delitos que se le atribuyen»

Buenos Aires. El presidente Alberto Fernández destacó que "los datos de la macroeconomía son todos positivos" y que "en el primer semestre" Argentina "creció más del 6%", con una "ocupación de la capacidad productiva entre el 65 y 70%" y la creación de "1.200.000 puestos de trabajo".

En una entrevista con TN, afirmó también que el país tiene un "problema de inflación sin resolver y eso afecta el ingreso de mucha gente".

El mandatario recordó que "el indulto es una rémora que ha quedado en la Constitución Nacional de la monarquía", y señaló que "nuestra justicia se parece más a una monarquía que a una democracia", porque "es una justicia selectiva, que se aplica en favor de poderosos y maltrata al servicio de justicia".

Sostuvo que "los tres poderes" del Estado "dictan actos de gobierno" y son "susceptibles de la crítica pública".

"Como presidente tengo los mismos derechos que cualquier ciudadano, y tengo derecho a expresarme, máxime cuando uno ve lo que está pasando en la Justicia", remarcó.

Fernández consideró que es "insostenible jurídicamente" la imputación contra la vicepresidenta Cristina Fernández en la causa por la obra pública, al advertir que la acusación "partía de una premisa insólita que decía que ella, como presidenta, no pudo no saber lo que pasaba".

"No se puede trabajar así el Derecho Penal como se está trabajando en la Justicia federal argentina", expresó.

El Jefe de Estado aseguró que en la causa Vialidad, "Cristina no tiene nada que ver, no tengo ninguna duda" y remarcó que la Vicepresidenta "no cometió ninguno de los delitos que se le atribuyen" en el alegato por el fiscal Diego Luciani.

"Es de una debilidad todo lo que ha hecho", señaló.

El mandatario remarcó que tiene "certeza sobre Cristina (Kirchner) es que es una mujer honesta" y aseguró que la vicepresidenta "no ha participado en nada" de lo que le acusan en la causa Vialidad.

El Presidente sostuvo que el peronismo tiene que "generar una gran movilización para defender la democracia y reclamar una Justicia independiente", en medio de las manifestaciones de respaldo a la vicepresidenta Cristina Fernández en el marco del juicio por Vialidad.

"No me preocupa que la gente salga a la calle", dijo y anticipó que hablará con los "compañeros" del consejo nacional del PJ para definir los pasos a seguir.