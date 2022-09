Las exportaciones de granos podrían superar los U$S 40.500 millones

País. Los ingresos previstos este año por exportaciones de los complejos oleaginosos y cerealeros podrían superar los US$ 40.500 millones, constituyendo "un hito histórico para el comercio exterior argentino", destacó ayer la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).



La entidad subrayó que ese nivel se alcanzaría por "las cantidades exportadas" antes que por el alza de los precios registrada este año a raíz de la invasión rusa a Ucrania, que elevó los valores internacionales de las commodities en general.



En ese sentido, en los primeros seis meses de 2022 se exportaron más de 53 millones de toneladas de granos, contra 38 millones de toneladas en el mismo periodo de 2013, mientras que el valor real en dólares aumentó solo un 13%.



Asimismo, precisó que el agro "no solo es el principal exportador" sino además el líder en cuanto a exportaciones netas, es decir el saldo de ventas y compras con mercados externos, al punto que en el primer semestre el rubro "oleaginosas y cereales" fue superavitario en US$ 19.983 millones y fue seguido a considerable distancia por otro sector vinculado a la agroindustria, como "alimentos, bebidas y tabaco", con US$ 3.967 millones.



En un panorama en el que solo la minería aparece como sector no agropecuario con saldo superavitario, la Bolsa ponderó que "el enorme aporte de las diversas cadenas agroindustriales permite financiar las importaciones netas del sector automotor y las industrias químicas, además de electricidad, metales, insumos y maquinaria que es requerida desde el exterior".



“Los precios han sido extraordinarios y eso apalanca este mayor volumen de exportaciones en dólares y también de ingresos de dólares porque Argentian ingresó más dólares que nunca en su historia”, comentó a Télam, Luis Zubizarreta, presidente de la Asociación de Cadena de la Soja (Acsoja).



Aún con los buenos números, para Zubizarreta aún hay margen para aumentar los volúmenes exportados.



“Hemos tenido una producción relativamente buena, especialmente en el trigo, pero con la seca en algún momento del verano, no fue tan buena en soja y en maíz”, explicó.