Alberto Fernández y Sergio Massa evaluaron futuras medidas

Buenos Aires. El presidente Alberto Fernández mantuvo ayer un encuentro con el flamante ministro de Economía, Sergio Massa, en el que "evaluaron la situación a partir de los últimos cambios que se dieron" y "avanzaron en la hoja de ruta e implementación de alguna de esas medidas".



Fernández y Massa almorzaron en el despacho presidencial de Casa Rosada, en una "larga reunión de trabajo", informó la portavoz Gabriela Cerruti en una de sus habituales conferencias de prensa semanales de los días jueves en la Casa Rosada.



Además, Massa llevó para la firma a Fernández el proyecto que establece un régimen especial para exportaciones del excedente de petróleo a partir del 1 de enero próximo. Se trata de un régimen de "beneficios e incentivos a las empresas" para que traigan dólares, dijo la portavoz.



"Recuperamos una cierta sensación de estabilidad", destacó Cerruti, y agregó que "ha pasado ese momento virulento de especulación de las últimas semanas", en referencia a la volatilidad del dólar.



La funcionaria, además, señaló que las consultoras privadas "ven con optimismo las medidas" anunciadas el miércoles por Massa y que ya están "siendo implementadas".



Asimismo, remarcó que el canje voluntario de bonos "que vence el martes tiene una adhesión del 60 por ciento".



Sobre la segmentación de las tarifas, Cerruti explicó que el "80 por ciento de los nueve millones de hogares" que solicitaron el subsidio "gasta menos de 400 kilowatts por mes", por lo que, reafirmó, "el 80 por ciento de esos hogares va a tener el subsidio completo".



"Cuatro millones de hogares no pidieron el subsidio", indicó la portavoz, porque "no califican o no lo quieren", y manifestó que "efectivamente" se va a "recaudar más".



"El gas y la luz son bienes de difícil acceso al mundo que tenemos que cuidar", enfatizó, y apuntó a "un ahorro de energía persistente" en el país.