Un fiscal impulsó la denuncia del Presidente contra Javier Milei

Buenos Aires. El fiscal federal Franco Picardi reclamó investigar penalmente al candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, en el marco de la denuncia que radicó en su contra el presidente de la Nación Alberto Fernández por la figura de intimidación pública, revelaron a Infobae fuentes judiciales. En la denuncia no solo resultaron imputados Milei sino también Ios candidatos de ese espacio, Ramiro Marra y Agustín Romo.

En ese marco, solicitó ante la jueza María Servini realizar una serie de medidas de prueba, entre ellas la recolección de las declaraciones que son el eje de la causa. Fue luego de que le corrieran vista de la denuncia y tras la presentación del libertario para desestimarla por supuesta inexistencia de delito.

“Como diligencias de interés para esta etapa primigenia del proceso, y sin perjuicio de toda aquella que la Señora Jueza considere pertinentes, este Ministerio Público habrá de solicitar que se obtengan e incorporen al legajo digital las declaraciones sindicadas en la denuncia”, afirmó el fiscal en el dictamen al que accedió Infobae. Y agregó: “Por todo lo expuesto, solicito a la Señora Jueza que tenga por impulsada la acción penal y por formulado el pertinente requerimiento de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 180 y 188 del Código Procesal Penal de la Nación, así como también se haga lugar a las medidas sugeridas”.

La denuncia fue radicada este miércoles por Alberto Fernández, a raíz de lo que entendió fue una “afrenta severa al sistema democrático que nos rige como país, redundando entonces en una gravedad institucional inusitada para la República”. El foco estaba puesto en las declaraciones de Milei, que dijo: “Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono”.

A eso se sumaron el legislador y candidato a Jefe de Gobierno, Ramiro Marra, quien también llamó a no ahorrar en pesos. En la misma sintonía se expresó el candidato a diputado provincial por el distrito Buenos Aires, Agustín Romo, que también publicó en la misma red social X: “Los cínicos cómplices de los políticos te van a decir que no tenés que comprar dólares. Tenes que hacer todo lo contrario. Estos degenerados fiscales van a licuarte todo tu sueldo porque no les importa nada…”.

En su dictamen, Picardi hizo un repaso de los términos de la denuncia, en la que el presidente fue asesorado por el abogado José María Ubeira, quien también representa a Cristina Kirchner en la causa por su intento de asesinato. La presentación acusa del delito de intimidación pública que castiga “con prisión de dos a seis años, el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos.”

En ese contexto, el fiscal solicitó como “esta etapa primigenia del proceso” incorporar a la causa todas las declaraciones de los denunciados. Y dio formalmente impulso al inicio de la investigación. Vale agregar que sin este paso, la denuncia se caía.

Eso fue lo que buscaron los abogados de Milei en una presentación realizada ayer, como consecuencia de la denuncia del jefe de Estado. “Nuestro asistido profirió sus afirmaciones en ejercicio de la más básica libertad de expresión, y sin ninguna intencionalidad ni política ni electoral, pues, en esencia, es lo que viene afirmando desde sus primeras apariciones públicas, aun de haberlo hecho con alguna intencionalidad, el sentido común indica que la única posible es la de favorecer su caudal de votos, y tal intencionalidad impide tener por configurados los delitos denunciados, por lo cual la falta de acción aparece procedente”, habían señalado los abogados de La Libertad Avanza en los tribunales. Se desprende que éste será el eje de la defensa con el avance de la investigación.