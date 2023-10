Repudios de candidatos y funcionarios al ataque de Hamas

País. Los candidatos presidenciales para las próximas elecciones, Javier Milei, Patricia Bullrich, Juan Schiaretti y Sergio Massa, salieron esta mañana a condenar públicamente la ola de ataques aéreos que lanzó esta madrugada contra Israel el grupo terrorista Hamas, desde la Franja de Gaza, luego de que el primer ministro anuncie que se encuentra en “estado de preparativo de guerra” y que movilizó a sus reservistas. Se sumaron al contundente rechazo que expresó el gobierno nacional que conduce Alberto Fernández, quien ordenó reforzar la seguridad de todos los ámbitos de la comunidad judía.

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, que se postula por Hacemos por Argentina, dio su visión poco antes de las 11.30. “Repudio enérgicamente el ataque contra Israel. Me solidarizo con el pueblo israelí que está sufriendo. La violencia en cualquiera de sus manifestaciones debe ser rechazada siempre. Pido por la paz, la convivencia y el cese de los ataques”, deslizó.

Bullrich publicó un mensaje titulado, en mayúsculas: “Condena absoluta al ataque contra Israel”. “Otra vez el terrorismo está atacando masivamente a la población en Israel. Por aire, por tierra y por mar, el país se encuentra bajo una ola de condenables atentados. La Argentina debe sumar ya mismo su repudio a este ataque indiscriminado. Mi corazón está con todos los israelíes que sufren este bombardeo cobarde. Los violentos jamás van a ganar”, dijo la referente opositora.

Mientras que el postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, que durante su campaña marcó en repetidas ocasiones su alineamiento con Israel, reposteó el video donde el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció drásticas medidas para frenar la incursión en su territorio, que dejó, según las primeras cifras, 100 ciudadanos israelíes muertos y cientos de heridos. “Mi más total y absoluta solidaridad para con Israel y su pleno derecho a defenderse del terrorismo”, dijo el líder de los libertarios.

El candidato del oficialismo, Sergio Massa, difundió en un comunicado: “Condenamos enérgicamente los ataques terroristas que está sufriendo el Estado de Israel. Nos solidarizamos con el gobierno y el pueblo israelí y llamamos a un inmediato cese de la violencia. Nuestros corazones están con las víctimas y sus familias. Ofrecemos nuestro ayuda humanitaria a Israel y reiteramos que la paz es el único camino”.

El Gobierno nacional también se expresó de manera condenatoria. “La Cancillería argentina deplora los ataques armados provenientes de la Franja de Gaza contra el sur de Israel. El Gobierno argentino condena las acciones terroristas de Hamas contra el territorio israelí y hace un llamamiento para que se ponga fin a la violencia y se garantice la protección de la población civil. La Argentina manifiesta su solidaridad con el pueblo israelí y expresa sus sentidas condolencias a los familiares de las víctimas”, publicó el Ministerio de Relaciones Exteriores que conduce Santiago Cafiero.

El presidente Alberto Fernández replicó el mensaje en su cuenta de la red social X. Y después la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, informó que el primer mandatario ordenó “reforzar la seguridad de todos los ámbitos de la comunidad judía y dispuso el alerta en la frontera de la gendarmería y los organismos dependientes de Migraciones, Agencia Federal de Inteligencia y PSA”.

En tanto, otros dirigentes de las distintas fuerzas se sumaron con más mensajes de repudio contra Hamas y solidaridad con Israel. El candidato a diputado nacional por JxC, Cristian Ritondo, dijo que condena de manera “absoluta” el “miserable y cobarde ataque a Israel”. Y agregó: “Estamos junto al pueblo de ese querido país y exigimos al gobierno nacional y al presidente Alberto Fernández su inmediata condena internacional”.

De la misma fuerza política, habló el diputado nacional Ricardo López Murphy: “Hay una guerra. La civilización de un lado, el terrorismo del otro. Nadie puede equivocarse de bando. Voy a defender siempre la democracia republicana. Viva Israel. Viva el mundo libre”, dijo. Y más tarde añadió: “Yo no me olvido que el kirchnerismo firmó el pacto con Irán. No me olvido que son responsables del asesinato del fiscal Nisman, ni de cada uno de sus actos en apoyo a Palestina. El kirchnerismo es enemigo de la comunidad judía. Hoy más que nunca, juntos contra el terrorismo”.

Mientras que el candidato liberal José Luis Espert, que se unió a JxC este año, añadió: “Israel agredido por terroristas. Mi total solidaridad con el pueblo israelí y mi más enérgico repudio al accionar asesino de los que están atacando a los civiles. Espero una urgente y contundente condena por parte del gobierno argentino”, sostuvo.