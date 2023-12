El Polo Obrero se movilizó en Buenos Aires para reclamar aguinaldo y alimentos

Buenos Aires. El Polo Obrero y otras organizaciones sociales que integran la Unidad Piquetera iniciaron este martes a la mañana una marcha al Ministerio de Desarrollo Social, en pleno centro porteño, para reclamar el pago de un aguinaldo de fin de año, que se garanticen alimentos para diciembre y un aumento de los programas sociales "equivalente a la inflación".

"A pocos días de concluir el Gobierno de (la ministra de Desarrollo Social) Tolosa Paz, de (Sergio) Massa y de (Alberto) Fernández, estamos muy preocupados porque desde Economía no se liberan las partidas del presupuesto que le corresponde al Ministerio de Desarrollo Social", dijo Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, una de las organizaciones que integra la Unidad Piquetera.

El dirigente expresó que "se trata de reclamos pendientes al Gobierno nacional. Son temas muy delicados y muy importantes para nuestros compañeros como la comida para fin de año, los refuerzos alimentarios para los comedores populares, las herramientas y materiales para dar continuidad al trabajo de las cooperativas autogestionadas y de los emprendimientos productivos que tienen las organizaciones", agregó Belliboni.

A eso se suma la incertidumbre con respecto al pago del aguinaldo de fin de año, "que habitualmente se pagaba y que hoy no está garantizado precisamente por esta parálisis de los fondos de parte del Ministerio de Desarrollo social", apuntó.

Belliboni explicó que se trata de las reivindicaciones de los trabajadores y con eso "no se juega, ni este Gobierno, ni el que viene, ni el que venga", y agregó que "no puede ser el sujeto de ajuste aquel que ya no tiene más, ni dónde caerse muerto y no tiene ni siquiera garantizado un plato de comida".