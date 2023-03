Argentina coordina un nuevo envío de insumos médicos para Ucrania

De manera simultánea a las tareas humanitarias en favor de la población de la República de Turquía y de la República Árabe Siria, las autoridades de la Agencia Argentina de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria – Cascos Blancos (ACIAH), que depende de la Cancillería y preside Sabina Frederic, dispusieron colaborar con el doceavo envío de donaciones para los ucranianos afectados por el conflicto bélico que se desarrolla en su territorio.

Un avión partirá esta noche desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con un importante cargamento de medicamentos e insumos médicos que se dirigirá hacia al Aeropuerto Internacional “Federico Chopin” de la capital de Polonia, Varsovia. Desde allí, una vez recibida la carga por las autoridades de la Polish Governmental Agency of Strategic Reserves, tendrá como destino final la State Institution “Public Health Center of the Ministery of Health of Ukraine” que se encuentra en la ciudad de Kiev.

El avión con la nueva donación partirá desde Buenos Aires hoy a las 22 horas y su arribo a Polonia está previsto para las 20 horas del 19 de febrero.

En esta oportunidad, las donaciones acopiadas por las principales asociaciones ucranianas en Argentina han sido dispuestas en 45 bultos y alcanzan los 214 kilogramos. La carga consiste en medicamentos donados por los laboratorios Monserrat y Eclair S.A. cuya finalidad es brindar asistencia sanitaria para responder a las necesidades de la población afectada por la situación bélica.

El trabajo de clasificación, ordenamiento, organización y preparación de las donaciones fue realizado por el equipo especializado de Cascos Blancos, el cual, además, llevó a cabo los trámites aduaneros correspondientes para este tipo de acciones, cuya regulación se encuentra estipulada por la normativa internacional en materia de asistencia humanitaria.

Desde el comienzo de la guerra, la Argentina bajo las indicaciones del Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, Santiago Cafiero, dispuso un operativo humanitario y solidario para la evacuación de la población de los ciudadanos de la región que pretendieran salir de la zona en conflicto. Dicho trabajo –cuya misión movilizó al voluntariado civil de asistencia humanitaria del Estado, Cascos Blancos- permitió articular operativos en las fronteras que Polonia y Rumania comparten con Ucrania para lograr brindar salvoconductos, asistencia humanitaria y diplomática, contención psicológica, hospedaje y alimentos para las y los evacuados.

A su vez, como parte de la solidaridad internacional de Cascos Blancos, y en articulación con las asociaciones ucranianas en Argentina y la colaboración de Aerolíneas Argentinas y del empresario y piloto aeronáutico Enrique Piñeyro, desde nuestro país se inició un fuerte trabajo de asistencia humanitaria mediante donaciones concentradas por las organizaciones de la sociedad civil identificadas con la República de Ucrania y su población.