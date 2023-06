Jujuy: Morales dio marcha atrás con el decreto que criminaliza la protesta social

Jujuy. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, anunció que se derogará el decreto que criminaliza la protesta social.



Advirtió, asimismo, que de no levantarse las medidas de fuerzas “se descontarán los días de huelga”, en medio de las protestas de los gremios docentes y estatales por aumentos salariales.



“Me comprometo a derogar ese decreto, ahora le pido a los docentes que vuelvan a trabajar porque no vamos a negociar con gremios que estén en medio del conflicto”, advirtió el mandatario jujeño en una conferencia de prensa que ofreció junto al ministro de Hacienda y Finanzas, Carlos Sadir.



De esta forma, Morales se refirió al decreto provincial 8464, firmado en los últimos días, que las organizaciones sociales jujeñas venían denunciando por considerar que criminaliza la protesta.



El gobernador jujeño aclaró que tomó la decisión luego de escuchar a los sectores gremiales que se vienen manifestando en la provincia.



Al mismo tiempo indicó: “Si mañana (por hoy) no vuelven al trabajo le vamos a descontar todos los días de huelga y le vamos a descontar el presentismo que está cerca de los 20 mil pesos”.



Para Morales, “cualquier propuesta en este contexto de inflación no alcanza, por eso ratificamos paritaria permanente y el mes que viene nos volvemos a sentar, así que hasta acá llegamos”.



En ese marco defendió la última propuesta salarial extendida a los sindicatos docentes que, según la comunicación oficial, incluye un salario inicial de $179.000, la reestructuración de la base de cálculo del premio por asistencia, a lo que se suma el aumento del Adicional No Remunerativo Bonificable y el otorgamiento de un suplemento No Remunerativo No Bonificable de $4.000 a docentes de hasta 5 años de antigüedad.