Fabricaciones Militares entregó munición para adiestramiento del Pampa IA-63

El ministro de Defensa, Jorge Taiana, encabezó hoy junto al presidente de Fabricaciones Militares, Iván Durigón, y al jefe de la Fuerza Aérea, brigadier general Xavier Isaac, la entrega de munición de 30 mm recuperada por Fabricaciones Militares, que será utilizada para adiestramiento en tiro de la tripulación del avión Pampa IA-63.

“Estar presente en esta entrega es una gran satisfacción, porque cuando se aprobó la ley del FONDEF se plantearon varios objetivos: reparar, recuperar, modernizar y adquirir, y hoy tenemos un desarrollo importante en explosivos y estamos fabricando una cantidad de munición para nuestras Fuerzas Armadas que no se hacía hace mucho tiempo.”, expresó Taiana en su discurso.

Asimismo, el titular de la cartera aseguró: “Estamos demostrando que somos capaces de recuperar munición para ejercicios, por eso también quiero felicitar al equipo de la planta de Fray Luis Beltran que lo hizo posible, porque no alcanza solo con una directiva política, sino también con gente que haga un gran trabajo, en buen tiempo y con dedicación”.

“Acá tenemos la prueba de que se pueden hacer cosas, que es mentira que hay que cerrar fábricas y dar por terminado los ciclos: Contamos con una capacidad humana y una experiencia acumulada que, junto con la innovación tecnológica, son el camino para que nuestras Fuerzas Armadas tengan un equipamiento moderno, ágil, para que puedan sostener la estrategia defensiva y con capacidad disuasoria que tiene que tener un país como la Argentina.”, finalizó Taiana.

Por su parte, el brigadier Isaac expresó: “El armamento aéreo para nosotros es fundamental. Esta munición que estaba vencida y en desuso, hoy la hemos recuperado”, y agregó: “ Es muy bueno para nosotros, para la Fuerza Aérea y para nuestros jóvenes pilotos que puedan tirar, practicar y hacer blanco. De eso se trata la defensa del espacio soberano”.

En esta misma línea, Isaac agradeció el apoyo del Gobierno a este proceso de recuperación y afirmó: “Hay un trabajo que viene de hace mucho tiempo con la gente de Fabricaciones Militares que nos da por supuesto una luz de esperanza para todo aquello que tenemos en mente, que vamos a llevar adelante para recuperar, y en el caso de la Fuerza Aérea para que vuele más alto, rápido y lejos”.

Por su parte, Durigón expresó: “Puedo decir que tuve el privilegio de haber trabajado con dos ministros de Defensa que estaban a la altura de las circunstancias y que han impulsado permanentemente el desarrollo de la industria de la defensa nacional: Por eso, no es casualidad que hoy estemos entregando munición, que no solo no destruimos, sino que volvimos a darle capacidades, así que tengo la obligación de agradecer al ministro Taiana por apoyarnos en este y en todos los proyectos que llevamos adelante en Fabricaciones Militares”.

En el acto, que se realizó esta mañana en la Aeroestación Militar Aeroparque, Fabricaciones Militares hizo entrega de la munición de 30 mm que será usada para el entrenamiento en tiro aire - tierra y aire - aire de las tripulaciones del Pampa III con los cañones POD ventrales fabricados en el país y equipados con cañones de la marca DEFA.

A lo largo de su vida, este cañón recibió diversas mejoras en lo referente a materiales del cañón y recámaras, en su sistema de alimentación y en su sistema eléctrico de iniciación del disparo permitiendo minimizar fallas e incrementar la cadencia de disparo.

En nuestro país, este sistema de armas estaba instalado en los aviones de la Fuerza Aérea Argentina modelos Mirage III, IAI Dagger y hoy FAdeA también lo incorpora al IA-63 Pampa III.

La Fábrica Militar “Fray Luis Beltrán” comenzó en el año 1984 el estudio de factibilidad para la fabricación de la munición denominada Cartucho Calibre 30mm DEFA Nacional con Proyectil de Ejercicio. Vaina, Iniciador, Pólvora y Proyectil fueron fabricadas en ese entonces íntegramente por Fabricaciones Militares. Los primeros ensayos de funcionamiento se realizaron en diciembre de 1984, a los que los sucedió la correspondiente homologación en vuelo que se realizó en un avión Dagger.

En la constante búsqueda de recuperación de capacidades de Ingeniería, en el año 2022 Fabricaciones Militares inició el proceso de refabricación de esta munición para que los pilotos de la aeronave Pampa puedan realizar su entrenamiento de simulación de ataque con munición nacional.

El proceso llevado adelante por Fabricaciones Militares consistió en desmilitarizar munición existente, retirar pólvora vencida, medir con gamagrafía las vainas y volverlas a remilitarizar.

Características del Pampa III Bloque II

El Pampa III es un avión de entrenamiento básico- avanzado, con capacidad para misiones ligeras y/o tácticas, que se destaca por su diseño, versatilidad y performance de vuelo.

La versión Pampa III Bloque II mejora significativamente las capacidades de análisis de vuelo a través de la incorporación de un software de entrenamiento virtual, lo que favorece la formación de los pilotos e incorpora un sistema de comunicación entre las aeronaves en vuelo con tecnología de última generación que mejora significativamente su desempeño.

A su vez, esta versión incluye la sustitución de componentes estratégicos para favorecer su producción, mantenimiento y operación, a través de la incorporación de sistemas nacionales e importados.

Estuvieron presentes en el evento, el secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, Francisco Cafiero; el subsecretario de Planeamiento y Coordinación Ejecutiva en Emergencias, Martín Fiorenza; el jefe de la Armada, almirante Julio Horacio Guardia; el vicepresidente de FMSE, Oscar Galante; el director de FMSE, Claudio Scaletta; la directora de FMSE, Micaela Malamud, y otras autoridades de Fabricaciones Militares.