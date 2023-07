Créditos UVA: ¿Qué dice la ley aprobada en Diputados?

Buenos Aires. En una maratónica sanción, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto para atender la situación de los deudores hipotecarios UVA, en el que se plantea que la cuota a abonar no debe superar el 30% de los ingresos de los tomadores.

Uno de los principales puntos del proyecto modifica el sistema de actualización de los créditos hipotecarios UVA, definido durante el gobierno de Mauricio Macri, que establece la evolución de la inflación como parámetro de ajuste de las cuotas. Además propone la suspensión por un año de los juicios de desalojo, lanzamientos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas o cautelares en trámite sobre aquellas viviendas adquiridas a través de este tipo de crédito.

La iniciativa fue aprobada y girada al Senado con 134 votos que fueron aportados por el Frente de Todos, Interbloque Federal, y Provincias y la UCR, mientras que fue rechazado por 40 diputados del Pro, los libertarios, y la izquierda, mientras que 18 se abstuvieron, del Interbloque Federal y diputados de la UCR, Evolución Radical y Coalición Cívica, que le dio media sanción al proyecto de ley que busca aliviar a los deudores que tomaron créditos UVA.

¿Qué otros cambios promueve la ley de créditos UVA?

El proyecto crea además el Fondo Fiduciario de Compensación y Promoción Hipotecario (FFCPH), para cubrir descalces entre el salario y UVA/UVI. Así, si el deudor se encontrara sin empleo, el fondo podría cubrir hasta tres cuotas y refinanciar el resto por un acuerdo entre las partes. Los beneficios de compensación que otorgará este Fondo sólo regirán para aquellos deudores que hayan tomado créditos menores a 120 mil UVAs o su equivalente en UVIs (Unidades de Vivienda).

Además, si el crédito fuera de hasta 200 mil UVAs el deudor contará con la cobertura de hasta las 120 mil UVAs, mientras que para los que superen los 200 mil no regirá ningún beneficio de compensación.

El “sistema integral de cobertura y promoción de Créditos Hipotecarios”, fue impulsado por el mendocino Julio Cobos (UCR), quien aseguró que, “hoy no existe el crédito hipotecario porque se rompió la equidad contractual entre la evolución del salario y de la inflación”, y por lo tanto celebró que se tuviera en cuenta la evolución de ese indicador para ajustar las cuotas.

“El problema existe, lo generó el mismo Estado cuando la inflación superó al poder adquisitivo, y aunque la propiedad se revalorice, quien adquirió estos créditos lo hizo para vivir, no para hacer negocios, y lo último que deja de pagar, es el de la casa en la que vive”, aseguró Cobos y señaló que el proyecto es de consenso, no del oficialismo. “El proyecto de Martín Tetaz, de cuatro artículos, también fue incluido (dos artículos se incluyeron y dos se tomaron de forma parcial)”, señaló el legislador nacional.

Cobos dijo que “cuando escuchamos que el problema no está porque no hay morosidad, pero no existe porque tuvimos mucho tiempo la cuota congelada y porque lo último que deja de pagar una persona es su vivienda”.Defendió el dictamen de mayoría al afirmar que “lo construimos en base a once proyectos donde todos tuvimos que ceder algo” para alcanzar un acuerdo y dijo que “La magnitud del problema son 95 mil créditos, donde se pasa a la cuota hogar y se crea un fondo compensador con recursos de la secretaria de Vivienda, acá no está poniendo dinero el estado sino lo está poniendo el sistema bancario”.

¿Qué cambiará si se aprueba la ley en el Senado?

La cuota a pagar el crédito hipotecario pasaría a estar determinada por el coeficiente de variación salarial, en base al índice RIPTE, pero si este superara a la inflación, se tomaría el valor que diera más bajo.

La cuota no podrá superar el 30% de los ingresos del deudor, ni se podrá extender la duración del crédito más del 25% del plazo original.

Los deudores podrán vender su propiedad y el crédito existente mediante un mecanismo que determinará el Banco Central.

Se podrán deducir los pagos de Ganancias, por el equivalente de hasta tres salarios mínimos.

El proyecto establece la suspensión de desalojos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas y/o cautelares en trámite por el término de un año.