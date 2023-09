Bancarios acordaron un aumento adicional del 9% y Comercio recibirá la suma fija

País. En medio de las reapertura de las paritarias para compensar el efecto de la devaluación, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), que lidera Armando Cavalieri, acordó con los empresarios que se pagará la suma fija de $60.000 que dispuso el Gobierno y se postergará la revisión salarial que había reclamado, mientras que la Asociación Bancaria, encabezada por Sergio Palazzo, logró un aumento adicional del 9% al 66% pactado en mayo y así recibirá un 75% para el período enero-agosto de 2023, con una cláusula gatillo retroactiva si la inflación supera esa cifra.

Las negociaciones de los sindicatos para pactar alguna compensación en los salarios quedó condicionada en algunas actividades al anuncio del ministro de Economía, Sergio Massa, del otorgamiento de una suma fija de $60.000 para los trabajadores con salarios netos de hasta $400.000. Los empresarios de algunas actividades advirtieron que no están en condiciones de pagar ese monto e incluso 12 provincias afirmaron que no la pagarán porque no tienen los fondos para hacerlo o porque ya acordaron sus propios incrementos salariales en el marco de las paritarias provinciales.

Este problema no rige en la actividad bancaria, donde Palazzo pudo negociar con las cámaras empresariales un aumento adicional al que había firmado en mayo pasado: se trata de un 9% sobre todas las remuneraciones y adicionales convencionales y no convencionales, sobre la base de salarios a diciembre de 2022, lo que representa un incremento del 75% entre enero y agosto de 2023.

Al mismo tiempo, la Asociación Bancaria acordó una cláusula gatillo retroactiva que establece que si la inflación a agosto supera el 75%, “las empresas ajustarán la diferencia haciendo retroactivo al mes de agosto dicho porcentaje”, según informó oficialmente el sindicato.

Además, el gremio solicitó que los bancos adelanten la segunda cuota del bono que fue acordado en marzo de 2023 y fijó con los empresarios la segunda quincena de septiembre como período para comenzar a discutir el aumento salarial del último cuatrimestre del año.

Gracias al acuerdo, el salario mínimo inicial bancario en agosto llegará a $419.864,81 y, por otra parte, el ajuste pactado permitirá que el bono correspondiente al Día del Bancario se eleve a $361.241,68.

El 24 de mayo pasado, la Asociación Bancaria había acordado una actualización de su negociación paritaria con un aumento de 66% para los salarios de los trabajadores del sector entre enero y julio, y con un bono de $342.000 para el Día del Bancario, que tiene lugar todos los 6 de noviembre.

El Sindicato de Comercio, por su parte, convocó hace una semana a las cámaras empresarias a “la inmediata reapertura” de las negociaciones paritarias para “neutralizar la escalada inflacionaria y el súbito incremento de precios y servicios por la reciente devaluación del peso”, pero la reunión se postergó a la espera del anuncio oficial sobre la suma fija, que finalmente se produjo el domingo.

Sin embargo, dos de las principales agrupaciones empresariales del sector, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC) rechazaron el pago de la suma fija de $60.000 por considerar que “el mecanismo de ajuste salarial del sector privado son las paritarias y no una imposición del Estado sobre las relaciones laborales por fuera de su alcance”.

El anuncio oficial, de todas formas, produjo que empresarios y sindicalistas acordaran postergar hasta septiembre la discusión salarial del último trimestre del año, aunque las cámaras aceptaron pagar el bono no remunerativo de $60.000 en dos cuotas de $30.000 a la espera de que ese monto sea absorbido por el aumento de sueldos que se negociará el mes próximo en las paritarias.

El gremio mercantil, que es el más numeroso del país, había firmado a fines de julio un acuerdo salarial por el trimestre julio-septiembre del 27% en tres tramos (7,5% en julio, 7,5% en agosto y 7,5% septiembre, más el 4,5% como recupero del trimestre anterior), que permitirá que el salario básico llegue al piso de $286.000, con presentismo. Sindicalistas y empresarios del sector se comprometieron a reunirse en septiembre para fijar un aumento para el último trimestre del año. Ahora, propuso anticipar la discusión de un aumento salarial “para no perder poder adquisitivo ante la inflación”.

Hace dos semanas, tres sindicatos importantes del país como Camioneros, Neumáticos y Alimentación firmaron sus acuerdos salariales a partir de los reclamos de reapertura de las paritarias.

El Sindicato de Camioneros, liderado por Hugo Moyano, acordó un incremento salarial del 61% por seis meses, que se pagará en 3 cuotas no acumulativas desde septiembre, con compromiso de revisión en febrero de 2024. El acuerdo consiste en un 61% de aumento dividido en 3 tramos no acumulativos: 25% en septiembre, 18% en noviembre y 18% en enero de 2024. Además, empresarios y sindicalistas conformarán una mesa para analizar distintas mejoras en las condiciones de trabajo.

Por su parte, el Sindicato del Neumático (SUTNA), conducido por Alejandro Crespo, acordó con los empresarios del sector un aumento del 65% para el período julio-noviembre, mientras que pactó una cláusula gatillo de actualización automática que permitirá que los sueldos de diciembre, enero y febrero próximo se incrementen de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor de cada mes.

El entendimiento contempló que el 65% se pague en 5 tramos: 25% en julio, 15% en septiembre, 10% en octubre y 15% en noviembre. Además, incluyó un 4% de aumento adicional que se abonará en marzo, como base de la paritaria para el período 2024/2025 y un bono de fin de año de $100.000.

Otro gremio que firmó sus paritarias es la Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA), liderada por Héctor Morcillo: acordó con los empresarios un incremento salarial del 34% para el período agosto-septiembre que se pagará en 3 tramos: 11% en agosto, 11% en septiembre y 12% en octubre, por lo que los trabajadores del sector recibirán un 69% de aumento salarial en el primer semestre del período paritario (de mayo a octubre de 2023).