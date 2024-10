Duro cruce entre Milei y el rector de la Universidad de Rosario

País. El presidente Javier Milei y el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, mantuvieron entre ayer y hoy un duro contrapunto en medio del conflicto por el presupuesto que administran esas casas de altos estudios, y luego de la sesión en la Cámara de Diputados que confirmó el veto del jefe de Estado a la Ley de Financiamiento. En ese contexto, el primer mandatario cometió un error al calcular la cantidad de empleados por alumno que tenía la institución rosarina, luego se corrigió y pidió perdón.

“Universidad Nacional de Rosario. Alumnos: 85.000. Empleados: 10.500 ¿8 empleados por cada alumno? Se los dejo para pensar...”, fue el posteo que publicó a las 8 de la mañana Milei en su cuenta oficial de la red social X, que en pocos minutos tuvo un alcance de más de un millón de usuarios. Menos de una hora después, el jefe de Estado hizo una aclaración: “Perdón por el error, es 1 empleado por cada 8 alumnos...”.

En concreto, Milei reaccionó a un video en el que el rector Bartolacci respondió -ante una pregunta del periodista Eduardo Feinmann- que “la Universidad Nacional de Rosario tiene 10.500 empleados”. “¿Ahora entendes porque le piden más plata a Milei? El curro es total en todos lados!!! Por eso están tan enojados con Milei! Se les cortó el curro!!”, fue el mensaje que publicó un usuario en X.

El rector de la Universidad Nacional de Rosario esta mañana habló sobre las palabras del titular del Poder Ejecutivo. “Yo de un presidente de la nación espero mucho más. Es patético. Todos los días. Es patético lo que se afirma y además es muy injusto. Creen que en la universidad solo se enseña, que no se produce conocimiento, que no se hace ciencia”, afirmó el docente universitario.

Además, brindó un detalle más preciso sobre la cantidad de alumnos que asisten a sus dependencias. “Tenemos 85.000 estudiantes de grado, y también tenemos miles de estudiantes de pregrado, porque tenemos siete escuelas preuniversitarias. Tenemos estudiantes de posgrado de 130.000 personas en la comunidad de la Universidad Nacional de Rosario. Tenemos equipos de equipos de investigación”, explicó.

Y agregó: “Es un despropósito, pero no tenga ninguna duda que todo esto lo que busca todo el tiempo es generar una especie de manto de sospecha respecto a lo que sucede en la universidad. Ese manto de sospecha busca desprestigiar para que el desprestigio sea el fundamento del ahogo presupuestario y desfinanciamiento del sistema. Hay que explicar cada una de las cosas una y otra vez para revertir esa campaña falaz, injusta, impropia de un presidente de la Nación, que lo que intenta es justificar lo injustificable todo el tiempo”.

El rector Bartolacci también habló sobre el conflicto universitario, un día después de la confirmación en la Cámara de Diputados del veto a la Ley de Financiamiento de las Universidades y habló sobre la situación salarial que atraviesa el sector. “El desfasaje que se produjo aproximadamente entre los incrementos salariales otorgados a lo largo de este año y la inflación registrada en el mismo período de tiempo es del 50%”, afirmó y completó: “Casi el 70% del personal docente y no docente está percibiendo un salario por debajo de la línea de pobreza: un docente en el cargo más bajo está cobrando unos 150.000 pesos; un titular de cátedra que está al frente de cátedra está cobrando entre 300.000 y 400.000 por mes; alrededor de 500 mil un trabajador no docente inicial. Por eso la insistencia, el dramatismo, lo angustiante de la situación, no es un capricho”.

“Para eso también sirvió la sesión de ayer. Como la vida misma, aún perdiendo, a veces se gana, y creo que ayer fue un paso adelante el sistema universitario, porque además de encontrar respuestas a estas cosas que no aparecían de otra manera, lo que logramos fue sentar una base para discutir el Presupuesto 2025 sustancialmente distinta a la que teníamos”, consideró.

Finalmente, Bartolacci consideró que “la responsabilidad de lo que pasa en el sistema universitario es del Presidente de la Nación. Tenía a su mano la posibilidad de promulgar una ley que solucionaba el problema y que lo hacía responsablemente porque no comprometía fiscalmente al Estado. Cuidaba la economía del Estado nacional y tomó otro camino. Es responsable de lo que suceda”.