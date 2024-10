Una minera australiana busca comprar la mayor productora de litio del país

País. La minera australiana Río Tinto, una de las más importantes del mundo, mantiene contacto con Arcadium Lithium, principal productora de litio en la Argentina, para una potencial adquisición de la firma a nivel global. Las conversaciones fueron confirmadas este lunes por ambas firmas en sus páginas oficiales. La noticia disparó desde la semana pasada las acciones de ambas compañías y podría consolidar a un jugador como líder en el mercado local litífero.

“El enfoque no es vinculante y no hay certeza de que se acordará o se llevará a cabo ninguna transacción. Rio Tinto no hará más comentarios hasta que una actualización sea apropiada”, dijo la firma de Australia a través de un comunicado en el que confirmó los contactos para una posible adquisición tras la disparada del 30% que se observó el viernes en la bolsa de Nueva York.

Arcadium Lithium surgió en 2023 con la fusión entre Livent y Allkem y opera actualmente dos de los cuatros proyectos que producen carbonato de litio en la Argentina. Se trata de Olaroz en Jujuy y Fénix en Catamarca. En los últimos meses también analizan otras inversiones en el país para incrementar sus niveles de producción.

La agencia Reuters destacó que si realiza la compra, Río Tinto obtendría acceso a minas de litio, instalaciones de procesamiento y depósitos en Argentina, Australia, Canadá y Estados Unidos para impulsar décadas de crecimiento, así como una base de clientes que incluye a Tesla, BMW y General Motors.

“El grupo combinado podría representar alrededor del 10% del suministro mundial de productos químicos de litio para 2030?, dijeron analistas de Canaccord a la agencia internacional. Reuters informó en exclusiva el viernes que las empresas habían estado manteniendo conversaciones y que Arcadium podría estar valorada entre 4.000 y 6.000 millones de dólares o más.

Antes de finales de este año comenzará a funcionar el proyecto Rincón de Río Tinto, en la provincia de Salta, en donde funcionará una planta piloto de litio con una capacidad de 3.000 toneladas. Sin embargo, las autoridades de la empresa indicaron recientemente que la intención es construir ahí mismo una planta a gran escala, que podría alcanzar las 50.000 toneladas, con una inversión de USD 2.000 millones. El desembolso llegaría bajo el paraguas del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Argentina tiene la cuarta reserva mundial de carbonato de litio ubicado en Salta, Catamarca y Jujuy, es el segundo país poseedor del recurso y el cuarto productor global. Solo el año pasado la Argentina produjo unas 40.000 toneladas de litio, representando el 15% de las exportaciones mineras locales cuando en 2020 eran el 3,6% de ese total.

El país triplicó en los últimos dos años su capacidad para producir carbonato de litio, según los últimos datos de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM). A las cuatro plantas que se encuentran en operación se sumarán a una docena de proyectos que comenzarán a funcionar en los próximos meses y, junto al RIGI, podrían ubicar a la Argentina en el podio de los principales productores del mineral.