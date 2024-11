Los pilotos seguirán negociando el lunes con Aerolíneas Argentinas

Buenos Aires. Sin sus secretarios generales y con la presencia de sus secretarios de Gremiales, los sindicatos aeronáuticos comenzaron a negociar salarios esta tarde con Aerolíneas Argentinas: en el primer encuentro, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) no llegó a un acuerdo, pero aceptó pasar a un cuarto intermedio hasta el lunes para seguir las tratativas. Ahora es el turno de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) y la serie de encuentros será cerrada por la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), en pleno conflicto por Intercargo.

En las reuniones, que se llevan a cabo en el edificio de Aerolíneas en Aeroparque, las autoridades de la empresa habrían mostrado “predisposición” a avanzar en las negociaciones, afirmaron fuentes sindicales, que anticiparon que se abrirá una tregua temporaria sin nuevas medidas de fuerza a la espera de ver cómo evolucionan las conversaciones para intentar un aumento salarial.

Javier Milei dijo este viernes que “en la Argentina se sale laburando, no parando y extorsionando” al aludir a los sindicatos aeronáuticos y añadió otro ingrediente e tensión a las negociaciones salariales entre Aerolíneas Argentinas y 3 de los gremios del sector, que comenzaron a las 14, para intentar un acuerdo que evite el cierre o un cambio profundo del status de la compañía estatal.

Poco antes, Llano, enrolado en el kirchnerismo, habían desafiado al Gobierno: advirtió que este sábado los vuelos “no van a salir o se van a demorar por falta de personal” ya que los despedidos de Intercargo “eran de los micros, y ayer y hoy tienen franco”. “Deberían trabajar mañana, así que no vamos a tener gente. Después queremos que el Gobierno explique cómo van a atender los vuelos del sábado, que son muchos más. Y luego veremos desde el lunes cómo vamos a seguir”.

El secretario de Transporte, Franco Mogetta, también fijó una postura drástica al referirse a las nuevas negociaciones de Aerolíneas y los sindicatos del ala dura: “Vamos a ir por la privatización y si no se da la privatización, intentaremos que los empleados acepten la administración de la empresa. Y si no la aceptan, se cerrará. Pero Aerolíneas no va a tener más el fondeo que tiene el Estado, que durante el kirchnerismo le ha costado 8 mil millones de dólares al Estado”.

El contexto de las tratativas que reanudaron esta tarde las autoridades de Aerolíneas y dirigentes de APLA, AAA y APA está marcado por el agravamiento del conflicto en Intercargo, donde el despido de un empleado provocó el miércoles y el jueves protestas y asambleas del sindicato de Llano que afectaron a cientos de pasajeros que quedaron atrapados en los aviones sin poder bajar. En respuesta, el Gobierno despidió a 15 empleados de Intercargo y anunció la desregulación del servicio de rampa en todos los aeropuertos, permitiendo la entrada de empresas privadas.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, declaró hace 24 horas que “es el fin de Intercargo tal como lo conocemos” y que las fuerzas de seguridad estarán habilitadas para intervenir en caso de “secuestro de pasajeros”. Esta medida ha intensificado las fricciones entre los gremios y el Gobierno, que busca modificar los convenios colectivos de trabajo en Aerolíneas Argentinas.

La situación en Aerolíneas Argentinas es crítica, y el desenlace de las negociaciones de este viernes será clave para determinar el futuro de la empresa y su relación con los gremios aeronáuticos.