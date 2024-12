Milei se reunió con los ministros del Gabinete en Olivos

Buenos Aires. Javier Milei convocó para anoche a una reunión con el Gabinete en la Quinta de Olivos. La intención del Presidente era repasar los temas de gestión y analizar los próximos pasos del gobierno. El encuentro con sus principales colaboradores ocurrió después de una intensa actividad que tuvo en Casa Rosada, donde se reunió con diputados de la UCR, entre otras actividades.

Al encuentro en la Quinta Presidencial, Javier y Karina Milei, la secretaria General de la Presidencia, invitaron al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano), Patricia Bullrich (Seguridad), Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores), Luis Petri (Defensa) Federico Sturzenegger (Desregulación), Rodrigo Lugones (Salud), el asesor Santiago Caputo, el jefe de Gabinete de Asesores, Demian Reidel, el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Luis Caputo no participó porque está de viaje.

Más allá de la celebración por la Navidad, el primer mandatario mantuvo reuniones y gestiones con sus funcionarios en los últimos días y estuvo trabajando sobre la agenda económica como también la cuestión política. Uno de los asuntos sobre los que estuvo involucrado es en el caso del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, que está secuestrado por el régimen de Venezuela.

Más allá de que la reunión no fue convocada con un temario, entre las cuestiones políticas que tiene el gobierno por delante está la definición de las PASO y otras iniciativas a ser incluidas en sesiones extraordinarias, las tensiones que se agudizaron en las últimas horas por el anuncio de Jorge Macri de adelantar las elecciones porteñas, y la definición sobre las vacantes de los jueces de la Corte, que se producirá el próximo 29 de diciembre, con la salida de Juan Carlos Maqueda del máximo tribunal por cumplir los 75 años, entre otros.

Pero también están cuestiones vinculadas a la gestión de Pettovello, que prepara una batería de anuncios y medidas para reordenar el sistema de asistencia y promoción social, enfocada principalmente en la familia.

Las fuentes que confirmaron el encuentro en la Quinta de Olivos admitieron que fueron invitados los ministros y algunos funcionarios clave que acompañaron al presidente durante el año -aunque no todos- y que se trataba de un encuentro “relajado” aunque no estuvo ajena la marcha de la gestión y los próximos pasos que tendrá la administración. Entre los que no fueron convocados están los vicejes de Gabinete, José Rolandi y Lisandro Catalán, y el secretario de Prensa, Eduardo Serenellini.

El propio Milei dijo en sus últimas entrevistas que su mirada sobre el Gobierno es que -trazando un paralelismo con el fútbol- “el equipo viene ganando 2 a 0, que es el peor resultado, porque si te relajás podés terminar perdiendo”.