Sindicalistas anunciaron una marcha contra el Gobierno este jueves

País. Sin la presencia de los sindicatos del transporte ni del ex titular de la CGT Pablo Moyano, las dos CTA, los movimientos sociales y otras organizaciones políticas confirmaron la realización para este jueves 5 de la “Jornada Federal de Lucha” contra el gobierno de Javier Milei, que finalizará, a las 13, con un acto “multitudinario” en la Plaza de Mayo.

Pese a que habían insinuado que se sumarían a la protesta, los gremios del ala dura que integran la Mesa Nacional del Transporte y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) no se reunieron en los últimos días ni tienen un encuentro previsto para definir su asistencia.

En la conferencia de prensa en la que ratificaron la protesta del jueves, en cambio, hubo dirigentes de segunda línea de sindicatos kirchneristas que integran la CGT como bancarios y SMATA, pero trascendió que no quisieron aparecer en la foto, donde sí estuvieron en primera fila los titulares de las dos CTA, Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy; el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, y representantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Territorios en Lucha, del sector de las pymes y de agrupaciones políticas y sociales.

Tras el paro del 30 de octubre pasado, los gremios de la Mesa Nacional del Transporte amagaron con sumarse a las dos CTA y a los piqueteros a un paro con movilización para este mes. Y la intención se reforzó pese al acuerdo de los sindicatos aeronáuticos con Aerolíneas Argentina y pareció que cobraba más fuerza luego de que Pablo Moyano renunció a la CGT por sus diferencias con la mesa chica cegetista, que decidió no hacer medidas de fuerza y comenzar el diálogo con el Gobierno.

Este sábado, incluso, el dirigente de Camioneros dijo: “Por más que hoy me haya alejado del cargo de la CGT, nadie me va a sacar de la calle defendiendo a todos los trabajadores de todos los sindicatos del país que la están pasando mal”. Sin embargo, hasta ahora no confirmó si irá al acto del jueves.

El resto de los dirigentes de la Mesa Nacional del Transporte y de la CATT tampoco definieron todavía si se sumarán a la protesta, aunque crece la sensación de que finalmente no adherirán.

De todas formas, el sector quedó duramente golpeado luego de que, hace 10 días, Omar Maturano, líder de la Fraternidad, vaticinó en un plenario de su sindicato que la Mesa del Transporte, que él integra y que realizó el paro del 30 de octubre, “se va a desarmar, pero por nosotros sino por otros sindicatos que no tienen historia, que no tienen lucha” y apuntó contra los dirigentes aeronáuticos: “Son pilotos de avión, muchachos, son aeronavegantes, que no conocen el verdadero sindicalismo y que no conocen la verdadera pobreza, y eso nos va a romper”.

Si Pablo Moyano decide concurrir, lo hará a título personal porque ya no integra la CGT y el Sindicato de Camioneros, que lidera Hugo Moyano, no quiere protestar contra el Gobierno. Ese fue el origen de su alejamiento de la cúpula cegetista: su padre desautorizó sus advertencias de que se estaba “preparando un paro general para diciembre”, que podía ser también una movilización.