Milei: “Si el poder no lo tenemos nosotros, lo tienen los zurdos de mierda”

Buenos Aires. Javier Milei dio el discurso de cierre de la CPAC Argentina, uno de los foros de debate conservadores más importantes del mundo, que reunió a cientos de referentes de derecha de Estados Unidos, Brasil y Argentina, entre otros países. Allí, el Presidente brindó una encendida alocución que cosechó múltiples aplausos y ovaciones: apuntó contra la Izquierda, contra presidentes y ex presidentes de la región, defendió su gestión, nombró a sus principales funcionarios y destacó por sobre todas las cosas la batalla cultural que está llevando adelante el liberalismo.

El jefe de Estado presentó 10 puntos de un decálogo cuyo objetivo final fue marcar la fuerte división entre la izquierda y la derecha y la lucha de poder entre ambas ideologías. “No sólo es un decálogo para los argentinos, si no también para quienes comparten nuestras ideas en el resto del mundo”, resaltó Milei. A continuación, cada uno de los puntos del decálogo que expuso el Presidente:

Es mejor decir una verdad incómoda que una mentira confortable. “Es una obligación moral pero operativamente efectiva. Si la salida es antipática, mejor pasar el mal trago lo antes posible. Al principio pueden caminar, pero a la larga las mentiras tienen patas cortas”, aseguró el mandatario y justificó: “Esta visión de esconder la verdad se basa en subestimar a la gente, se creen que somos tontos”.

“Nos importa un rábano la opinión de los políticos sobre casi todos los temas”. En su planteo, Milei sostuvo que cuanto más votos tiene un proyecto en el Congreso “es peor para la sociedad”. “Escucharlos es darle la espalda a los argentinos, lo recomiendo como heurística general, si lo pide la política, a priori es el camino equivocado”, argumentó.

Nunca hay que negociar las ideas para rascar un voto. Durante la presentación, el Presidente sostuvo que La Libertad Avanza defiende “de forma cerrada un conjunto de principios”. “Defendemos la vida, la libertad y la propiedad a rajatabla. Cualquiera que quiera defender estas ideas espalda con espalda es bienvenido, haya estado donde haya estado, pero las ideas no se negocian”, detalló.

A diferencia de la economía, la política y el poder es un juego de suma cero. “Si no lo tenemos nosotros lo tiene el enemigo. No hay que tener miedo de usar las herramientas. No podemos usar mosquetas en la era de los drones. Esto se trata de poder y si no lo tenemos nosotros lo tienen los zurdos de mierda”, explicó el Presidente.

La única forma de combatir el mal organizado es con el bien organizado. En esta parte, Milei hizo una fuerte crítica a los medios de comunicación sobre cómo cubren los hechos que involucran a los referentes de su espacio. “Los micrófonos ensobrados son sólo una parte del engranaje. Están los empresarios prebendarios, los políticos corruptos. Aviso que esto no es en contra de mi mentor, es política, poder. Si no lo tenemos nosotros lo tienen los zurdos de mierda. Por creer que los liberales no somos manada muchos han caído en la trampa de no organizarse. Eso lo único que logró es derrotas dignas”, argumentó.

Cuando el adversario es fuerte la única forma de derrotarlo es con una fuerza mayor. “Es un principio de la física. No hay que ceder. Tenemos que ser consciente de que ellos no actúan desde la buena fe. Si tienen que transformar el cielo en el infierno”, agregó.

Retroceder nunca, la mejor defensa es siempre un buen ataque. El mandatario dio un mensaje dirigido claramente a su militancia: “No somos los que tenemos que darles explicaciones a ellos. Además si cedemos ellos lo percibirán como una señal de debilidad. Siempre que recibimos un golpe hay que subir la apuesta y responder con tres”.

Dar la batalla cultural desde el poder es una obligación. “Empezamos a ocupar algunos espacios. La izquierda es la prueba de que las ideas más siniestras pueden ganar si tienen un buen márketing. Imagínense nosotros que tenemos las mejores ideas. Por eso valoremos espacios como CPAC, que sirven para hacer experiencia frente a un enemigo bien organizado”, explicó Milei.

La única forma de combatir al socialismo es desde la derecha. “El extremo centro es funcional a la izquierda. Los tibios que quieren ir por el medio lo único que hacen es regalarle terreno a la izquierda. Somos escépticos del consenso y el diálogo, no nos interesa continuar con los famosos consensos de la política, que no son más que pactos para seguir viviendo eternamente del pagador de impuestos. Hemos venido a romper con todos esos mal llamados consensos. Digo mal llamados porque fueron acuerdos internos entre la clase política sin consultar al ciudadano que es el que paga la fiesta. Lo que ellos llaman consensos es entre ellos, entre quienes quieren mantener el status quo de privilegios para los políticos. No puede haber consenso entre el bien y el mal, entre lo inmoral y lo moral. Yo recuerdo que en mi defensa contra el centrismo bien pensante, acerca de esta estupidez de ir por el centro, como si en el medio estaría lo óptimo, siguiendo a estos imbéciles les proponía dos opciones. Estamos de acuerdo en que respetar la vida está bien y el asesinato está mal. Según estos imbéciles hay algo óptimo entre la muerte y la vida, que sería la tortura. Está claro lo que está bien y lo que está mal, y con el mal no se tranza. Los partidos del centro son la oposición controlada de la izquierda, siempre dispuestos a ser los garantes de sus reformas, las legitiman desde sus posturas de conciliación y moderación. Se presentan como el justo medio entre los extremos peligrosos, pero siempre son los primeros en apoyar el aborto, el ambientalismo radical, el feminismo radical, y todas las agendas del socialismo globalista. Nos acusan de supuesta intolerancia y reivindican dictaduras asesinas, como la de Castro y el dictador Maduro. Son miembros de la casta que arruinó este país un poco con ideas propias y otro poco por no tener el coraje de enfrentar a la izquierda más recalcitrante. Los obsesionados con las formas y la tolerancia me tienen las pelotas por el piso, levantar la voz es para ellos peor que la violación sistemática de nuestros derechos fundamentales. Son los mismos que amparados en la supuesta moderación han bloqueado muchas de nuestras reformas junto con el kirchnerismo. El extremo centro a la larga se manifiesta como lo que es, funcional a la izquierda criminal”.

Nosotros defendemos una causa justa y noble, mucho más grande que cada uno de nosotros, las personas somos meros instrumentos en esta causa y tenemos que estar dispuestos a dar la vida por ella. Hablo ni más ni menos que de la idea histórica de occidente, una causa intergeneracional. Somos un hilo que recorre milenios, la causa de los filósofos atenienses que con Alejandro Magno cabalgó a Egipto y a Asia, que los romanos consolidaron en el primer imperio multicontinental, que renació de las invasiones bárbaras en las abadías y las cortes de Carlo Magno, que resistió a los árabes y reconquistó España. Que cruzó el océano y colonizó América. La misma causa que nos convirtió en ciudadanos y nos liberó del yugo del tirano. La causa que descubrió el método científico e industrializó al planeta tierra y con el capitalismo de libre empresa sacó de la miseria a miles de millones de seres humanos. La misma causa que nos llevó al espacio exterior, a la luna, y hará de la especie humana una civilización interplanetaria. . , lo que nos convirtió en ciudadanos, que descubrió el método científico, que con el capitalismo de libre empresa hizo progresar a la sociedad, hablo de la gran gesta civilizatoria que es occidente. Es la línea histórica que venimos a restaurar. Es demasiado trascendente para comprender para el político profesional que sólo piensa en su beneficio. No hay lugar para el yo, si quieren pensar en la propia váyanse a su casa, lo que está en juego es demasiado grande.

Durante el acto, Milei resaltó que “hoy en el mundo se respiran nuevos vientos de libertad, de la mano de Donald Trump” y afirmó que “es una oportunidad histórica”. Pero advirtió: “No alcanza con gestionar bien, es necesaria la batalla cultural y en eso CPAC es fundamental, para coordinar que los zurdos no nos entren por cualquier lado. Necesitamos proteger su cabeza, sus ideas, porque si se fortalecen el cuerpo, pero no las ideas, las fieras los van a comer igual. Justamente eso hace CPAC, cuida la cabeza, son los guardianes de las ideas”.