El piquetero Belliboni a las trompadas con el influencer libertario Fran Fijap

Buenos Aires. El influencer libertario Fran Fijap y el líder piquetero Eduardo Belliboni se arrojaron algunas trompadas ayer, durante una entrevista que les realizaba María Julia Oliván en el canal Border Periodismo.

Pocos minutos después, los libertarios que tuvieron acceso a las imágenes fueron más allá, y aseguraron que Belliboni también intentó agredir a la periodista, que quedó entre medio de los dos. Ninguna foto de las que están circulando lo muestra atacándola directamente.

En las capturas se lo ve a Belliboni yendo sobre Fijap, que en todo momento aparece detrás de la conductora del programa. Luego la pelea continúa, todos se alejan algunos pasos de la mesa, y terminan casi en una esquina del estudio.

Fran Fijap dio su versión en su cuenta: “Belliboni intentó asesinarme. Queda demostrado lo que son esta lacra inmunda (sic). No solo me pegó a mí, también a María Julia Oliván”. Además, aprovechó para actualizar su biografía de X, donde ahora se define como “sobreviviente de tres intentos de asesinato kirchneristas”.

En la misma nota, Fijap descartó denunciar penalmente al dirigente piquetero, aunque afirmó que los opositores “quieren matar al que piensa distinto”.

Belliboni por su parte, señaló que “cuando terminamos el programa, él estaba enojado porque no pudo probar nada, decía pavadas. Le extendí la mano para saludarlo y me dijo ‘yo no te voy a dar la mano porque sos un viejo pelotudo’, entonces se paró y me empujó. El agredido fui yo, verbal y físicamente”, contó por su parte el dirigente en diálogo con AM 750.

“Es un provocador, pero las provocaciones tienen un límite”, argumentó Belliboni, que además aseguró que el libertario también le pegó trompadas.

“Yo pasé por muchas cosas, un chiquito como estos que todavía se hace pis en los calzoncillos no me va a empujar. Yo tengo 65 años, no soy un fisicoculturista, tengo dos by pass y siete stent”, concluyó.

Hasta ahora no se pronunció al respecto María Julia Oliván ni el canal de streaming. Tampoco dieron a conocer cuándo saldrá publicada la entrevista del escándalo, cuya emisión estaba prevista para el viernes a las 8.