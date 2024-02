Por segundo día consecutivo, hubo incidentes entre policías y manifestantes

Buenos Aires. Por segunda jornada consecutiva, las fuerzas de seguridad avanzaron sobre los manifestantes que reclamaban contra el proyecto de ley ómnibus en las afueras del Congreso de la Nación en Buenos Aires, con el objetivo de hacer cumplir el protocolo antipiquetes dispuesto por Patricia Bullrich. Hay más de 60 heridos, entre manifestantes y trabajadores de prensa y múltiples detenidos.

La violencia contra los manifestantes comenzó pasadas las 17.30 y tuvo distintos momentos de tensión a medida que las diferentes fuerzas federales -Gendarmería y Policía Federal- se iban sumando a la guardia de la Policía de la Ciudad.

Noticias Relacionadas La policía reprimió a los manifestantes que protestaban contra la Ley Ómnibus

Una vez que montaron un cordón alrededor de la protesta, empezaron a avanzar sobre los manifestantes con gases y balas de goma, empujando con escudos a quienes cortaban la Avenida Rivadavia. Más adelante, los camiones hidrantes de la Policía Federal avanzaron tirando agua sobre toda la Plaza del Congreso.

Durante las diferentes avanzadas se registraron heridos y detenidos, lo que hizo que diputados de la oposición pidieran frenar la sesión para frenar la violencia.

El SAME se llevó un efectivo de Gendarmería herido. Más tarde, también asistieron al referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, quien quedó herido en el piso, afectado por el gas lacrimógeno, y tuvo que ser hospitalizado.

Los vecinos y manifestantes permanecieron luego de los avances de las fuerzas de seguridad protestando con cánticos sobre la vereda repudiando el accionar de la policía.

Al escuchar los disparos y los altercados en las afueras del Congreso, un grupo de Diputados salió del Palacio legislativo para ver qué estaba pasando en las calles. Luego, pidieron la interrupción de la sesión, donde se está tratando la ley ómnibus, aunque la moción fue rechazada.

El diputado Nicólas del Caño, quien formó parte de la manifestación, apuntó contra el accionar policial y denunció: "Gendarmería dijo que no se podía protestar en la calle. Yo le dije que estábamos en una calle frente al Congreso donde se está discutiendo una ley con la que mucha gente se siente agraviada, con la que están descontentos y quieren manifestarse. La calle Rivadavia es donde se concentró la gente. Bueno no aceptaron, por eso ahora están desalojando y reprimiendo a las asambleas de vecinos. Ustedes ven como les están pegando. Nos tiraron gases, nos pegaron, están tirando balas de goma.

"La gendarmería es la que está reprimiendo. El jefe me dijo que iban a desalojar a la gente porque querían liberar la calle Rivadavia. No van a permitir que la gente proteste. La Constitución permite que la gente se manifieste libremente. Patricia Bullrich está pasando por encima de la Constitución", agregó.

Por su parte, la diputada Myriam Bregman también se sumó al reclamo y agregó: "Es una locura lo que está pasando, Patricia Bullrich está tomando la Ciudad de Buenos Aires. ¿Jorge Macri dónde está? No puede seguir la sesión, miren lo que es esto. Acá no se puede naturalizar que Patricia Bullrich haga lo que quiera, están deteniendo gente en la vereda, ellos estaban cortando Callao".

"Vamos a entrar al Congreso y vamos a pedir una reunión con todos los jefes de bloque", adelantó.

En medio de la tensión, los efectivos apartaron a uno de los manifestantes y quedó detenido. "Me sacaron de la nada, tengo un camión con sonido y me sacaron. Me resistí porque soy un ciudadano con derechos”, aseguró el joven.

Según informaron fuentes policiales a Télam, se llevaron al hombre aprehendido "por agredir a un policía".

Por su parte, el legislador de la ciudad de Buenos Aires por el FIT-U, Gabriel Solano escribió en su cuenta de la red social X: "Denunciamos la detención de Matías Avalos, militante del MST y reclamamos su inmediata libertad".

Según explicaron desde la Policía de la Ciudad, hubo manifestantes agrediendo con banderas y quedaron secuestradas por el personal policial. Este punto figura en el protocolo antipiquete y fue a partir de ese incidente que comenzó el avance de los efectivos.