Milei contra López Murphy: “Se disfraza de liberal y es una verdadera basura”

Corrientes. El presidente Javier Milei visita este lunes, por primera vez desde que asumió al frente de la Casa Rosada, una provincia del interior del país. El mandatario nacional viajó a la ciudad de Corrientes para participar de un acto por el décimo aniversario de la fundación Club de la Libertad y aprovechó la oportunidad para cruzar unas palabras con el gobernador local, Gustavo Valdés. Además, defendió lo que va de su gestión y criticó al Congreso, al que calificó como “un nido de ratas”, tras la caída de la Ley Ómnibus.

En su alocución durante el acto, criticó con dureza a Ricardo López Murphy, a quien calificó como “un traidor de las ideas de la libertad” que “trabajaba para un socialdemócrata” y que “se disfraza de liberal y es una verdadera basura”.

“Hay una frase en política que dice ‘el que traiciona una vez, traiciona siempre’. Por eso, como dije hace poco, para los traidores no hay tabula rasa. Así que, ahora, cuando lo ven tratando de salvar el capítulo 4 de la Ley Bases, no le crean, en realidad está tratando de dinamitar mi programa económico para que me pegue una piña, porque sigue siendo empleado de Larreta”, completó.

El diputado nacional rápidamente se hizo eco de los dichos del Presidente, aunque optó por una réplica escueta: “Presidente Milei, por republicano respeto a su investidura me reservo la respuesta que de otro modo merecería. Además, mis muchos años luchando con coherencia y civismo por nuestra Patria hablan por mí”.