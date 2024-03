Famosos se expresaron en el Día de la Memoria: “Nunca más”

País. Este domingo 24 de marzo, con marchas y movilizaciones en las principales ciudades de todo el país, se realizaron manifestaciones en repudio del último golpe cívico militar ocurrido en el país hace 48 años. Los famosos no se quedaron al margen en el Día de la Memoria, quienes a través de las redes sociales dejaron sus mensajes con fotos, videos y canciones.

La cantante Lali Espósito fue una de las primeras en expresarse apenas comenzó este domingo. Con un cartel negro con letras en blanco pudo leerse en sus historias “Nunca más”, en alusión al libro homónimo de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Enseguida, agregó otra publicación en donde escribió brevemente: “Memoria, verdad y justicia”.

En tanto, Fito Páez publicó un mensaje alusivo con solo dos palabras: “Nunca más”, y debajo una imagen de un dedo índice señalando hacia arriba envuelto en un pañuelo blanco, símbolo de las Madres de Plaza de Mayo.

La actriz Natalia Oreiro suele comprometerse con las causas sociales, y este día de la Memoria no fue la excepción. “Memoria. Verdad. Justicia”, publicó junto a un pañuelo blanco con letras en rojo que decían “Nunca más”.

Flor Peña hizo un descargo a raíz de este 24 de marzo. “Hoy no festejamos, ni conmemoramos. Hoy hacemos una pausa para repensar una parte de nuestra historia triste e injusta. Hoy hacemos un alto para mirarnos a nosotros y a nuestros hijos e hijas y contarles que esos tiempos oscuros no pueden volver Nunca Más”, comenzó diciendo la actriz. “Que el Estado debe protegernos, no desaparecernos. Que no fue una guerra, fue una masacre de hombres, mujeres y que aun hoy no sabemos dónde están, ni cómo murieron. Que secuestraron a sus hijos, y muchos de ellos aun hoy no saben su verdadera identidad”, expresó.

Más adelante, en otra de sus historias la actriz de Casados con hijos, continuó con su profunda reflexión. “Hoy abrazamos a las Madres, Abuelos y a los Hijxs que luchan incansablemente para que haya verdad y justicia. Porque una sociedad que no mira de frente a su historia es una sociedad que no avanza, que no cura sus heridas y es propensa a repetir sus errores. Por eso, hoy más que nunca, alzamos nuestra voz para reivindicar la lucha al grito de ‘Nunca más’”. Luego cerró con el hastag “fueron 30 mil”.

El periodista Ángel de Brito utilizó su cuenta en Twitter para recordar este día. Sobre un fondo negro con letras blancas, en la clásica tipografía, se pudo leer: “Nunca Más”.

Juariu también dejó su mensaje con una publicación en donde escribió: “Me conformo que al menos como sociedad tengamos un poquito del coraje, la valentía y la potencia de las abuelas y madres de plaza de mayo”, junto a varias imágenes en donde se pudo ver a las Madres de hijos desaparecidos en aquellos años 70.

Por su parte, Nati Jota también quiso dejar sus palabras a través de su cuenta de Twitter. “Que las simpatías y los rechazos partidarios no nos lleven a perder de vista el HORROR que pasó nuestro país en la dictadura militar. Que el enojo con A o B no nos nuble, por favor. Seamos - somos - personas con integridad y consciencia individual: solo se puede CONDENAR sin grises...”.

Iván Noble dejó su singular mensaje con una canción de su banda Los callejeros de la quema. “Van de pie, con las heridas altas, convidando memoria y andarán contra mugre y perdón, aunque duren los cuervos, llueva este asco y pesen los pies”.

El músico Ismael Serrano se manifestó con una foto suya y las palabras: “24 de marzo. Nunca más”.

La actriz Dolores Fonzi compartió su compromiso con este día de la memoria con una foto de las Madres de Plaza de Mayo, reposteando desde la cuenta Abuelas difusión.

También Coscu estuvo presente entre los mensajes alusivos a este 24 de marzo. Con una reconocida producción fotográfica en donde se pudo ver a una familia con niños en aquella época y una del presente con los hijos ya adultos y con la contendente imagen vacía de uno de ellos.