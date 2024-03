"Memoria, verdad y justicia completa": el video del Gobierno sobre los años ´70

Buenos Aires. Ayer, en el marco de la conmemoración del Día de la Memoria por el 48 aniversario del inicio de la última dictadura militar, el gobierno nacional lanzó un video a través de las redes sociales en el que avaló la teoría que niega el número de 30 mil desaparecidos. En este material, el ex guerrillero Luis Labraña confesó haber ideado esa cifra mientras se encontraba en Holanda.

Ex miembro de distintas organizaciones guerrilleras como FAP, FAR y Montoneros, Labraña relató en la filmación su experiencia personal durante aquellos años oscuros de la historia argentina. Señala que fue secuestrado por personas vinculadas a José López Rega, ministro influyente en la época de Isabel Perón, y que debido a las amenazas tuvo que exiliarse en Europa.

Este testimonio resulta controvertido cuando afirma que el tema de los desaparecidos “fue un negocio”, y que la cifra de 30 mil fue gestada en Holanda. Según su relato, en una reunión con autoridades holandesas y representantes argentinos que buscaban apoyo económico para las Madres de Plaza de Mayo, se propuso originalmente una cantidad mucho menor de desaparecidos, alrededor de 4.000 personas.

“Me acuerdo que fuimos a ver a la mujer del primer ministro y algunas diputadas para pedirle dinero para las Madres de Plaza de Mayo, que habían venido porque querían poner un local, una casita, para tener para reclamar a sus hijos”, aseguró el exguerrillero.

Al advertir que 4.000 no era un número significativo para lograr que los holandeses hicieran la donación que estaban buscando, Labraña sostuvo que decidieron aumentar considerablemente la cifra cuando los holandeses le remarcaron que “genocidio es lo que sufrió el pueblo judío con 6 millones de muertos y el número es bajo para lo que están diciendo ustedes. ¿Por qué no tratan de venir un poco más adelante y buscan más? Porque debe haber más”. Fue entonces cuando se gestó la cifra de los 30 mil desaparecidos.

“No recuerdo si pasó una semana o mes que se determinó un número. Dijeron barbaridades en los números y alguien dijo 30 mil como diciendo ‘córtenla, pongan 30 mil’. Fui yo”, admitió Labraña, quien asegura ser el creador de esa cifra.

“Lo puse yo el número y nadie me lo puede discutir, ni nadie me lo viene a discutir. ¿Fue un error? No, en esa época no fue un error. ¿Se proyectó como error? Sí, claro, fue un gran error. Porque fue una bandera de la mentira, la mezquindad”, dijo y agregó que se siente “orgulloso de decir la verdad”.

El ex guerrillero, además, critica el impacto que esta cifra tuvo en Argentina, argumentando que no contribuyó a la búsqueda de la verdad y solo alimentó el odio, oscureciendo la verdadera historia del país.

La pieza audiovisual fue grabada por el equipo del documentalista personal del Presidente Santiago Oría, en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Además de Labranaña, participaron el periodista Juan Bautista “Tata” Yofre y María Fernanda, la hija del capitán Viola.

La publicación de este video, sumado al mensaje que también difundió la vicepresidenta Victoria Villarruel, donde negó que los desaparecidos hayan sido 30.000 y sostuvo que “los derechos humanos son para todos”, se contrapone con las actividades y marchas que todos los años organizan diferentes organismos y agrupaciones políticas.

La pieza audiovisual comienza con una frase del escritor checo Milan Kundera: “Para liquidar a las naciones, lo primero que se hace es quitarles la memoria. Se destruyen sus libros, su cultura, su historia. Luego vienen y les escriben otros libros, le dan otra cultura y les inventan otra historia. Entonces la nación comienza a olvidar lo que es y lo que ha sido”.