Milei: “Mi alineación con EEUU es independiente de quién esté en el poder”

Buenos Aires. La entrevista que brindó el presidente Javier Milei y provocó una crisis diplomática con Colombia y México, finalmente se conoció completa este domingo 31 de marzo. En un diálogo con el periodista Andrés Oppenhaimer, de CNN, el presidente argentino se explayó sobre la estrategia diplomática que busca para su gestión e hizo explícitos su alineamiento geopolítico con occidente y con los Estados Unidos como potencia internacional.

Milei negó que haber manifestado su apoyo a Donald Trump mientras aún la presidencia de Estados Unidos está en manos de Joe Biden, haya sido un error. “Mi alineación con los EEUU es independiente de quién esté en el poder, Demócratas o Republicanos”, explicó el libertario.

El reportaje generó consecuencias a raíz de los fragmentos adelantados en la semana. Ofendido por los conceptos que dirigió Milei hacia su persona. el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó el retiro de su embajador en Argentina y pidió la expulsión de los diplomáticos argentinos en su país. Milei habia ratificado que considera a Petro como “un terrorista asesino”.

No obstante, la canciller Diana Mondino, horas después, buscó bajar el tono de la discusión y aseguró que la buena relación entre ambos países se mantiene inalterable, más allá del contrapunto entre los presidentes.

Su rutina diaria con los perros

En otro tramo de la entrevista, Milei contó cómo es su rutina desde que es jefe de Estado y explicó que su “manera de relajarse” es visitar todas las mañanas a sus mascotas, a las que llama sus “hijitos de cuatro patas”, antes de comenzar su jornada laboral.

“Me levanto y, en general, lo que hago es subirme al carrito de golf. Más bien me levanto y me voy a ver a mis hijitos de cuatro patas, a Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas, que están en una parte de la quinta. Estoy con ellos, aproximadamente una hora, y ya después vuelvo, me baño y me pongo a trabajar. Bueno, entonces esa es mi forma de relajarme”, remarcó.

Ante la pregunta del conductor del programa, Andrés Oppenheimer, de si es cierto que “tiene que estar con uno por vez, porque si está con los cuatro, se pelean”, Milei lo corrigió y ratificó que “son cinco” sus mascotas.

“Y no, no pueden estar juntos porque con la pandemia perdieron el hábito de manada. Entonces no pueden estar juntos. Entonces usted lo que va a ver es que hay cinco caniles. Y cinco recreos. Y ellos deciden de qué lado, digamos (se ubican)”, agregó.

Respecto del carácter de cada perro, el Presidente reveló que tienen “personalidades muy distintas”, ya que, por ejemplo, “Murray es muy cariñoso, pero es muy, muy territorial”, mientras que “Conan luce muy tranquilo, pero no lo provoque”.

“Después, por ejemplo, Milton, que además es el más grandote: físicamente en dos patas, mide dos metros. A él le gusta solo estar con mujeres. O sea, no es ningún tonto. Después Robert es muy, muy, muy revoltoso. O sea, está todo el tiempo haciendo lío. Es decir, quizás es el que más se parece a mí en la personalidad. Y Conan. Y después Lucas es un cabrón. Lucas es muy cabrón. O sea, es como que enseguida se fastidia y se satura rápido”, completó.