Francos: “No esperen nada del Estado porque ahora no hay plata, pero ya va a haber”

País. “No esperen nada del Estado, por ahora, porque no hay plata pero ya va a haber”. Las palabras fueron pronunciadas esta tarde por el ministro del Interior, Guillermo Francos ante el gobernador Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba) quienes se reunieron en el ámbito de la Región Centro que nuclea a las tres provincias del país para definir el apoyo al Pacto de Mayo y la reformulada Ley Bases.

“No esperen nada del Estado. Por ahora no hay plata, pero ya va a haber porque estamos estabilizando la situación económica macro y estamos convencidos de que a partir del segundo semestre del año la economía, con la estabilidad, va a rebotar y podremos comenzar a conversar de otro tipo de cosas de las que estamos conversando actualmente”, afirmó el enviado de Javier Milei al encuentro.

El discurso breve que pronunció el ministro del Interior había empezado tenso. “Ustedes no saben lo que es lidiar con esta gente como ministro del Interior sin plata; lo sufro mucho porque a mí me gustaría que pudiera la Nación acompañar a los reclamos de las provincias y de los distintos sectores, pero la realidad es la realidad”, afirmó ante la mirada incómoda de los tres gobernadores.

La reunión entre los tres mandatarios ocurrió de manera desdoblada, en las ciudades de Paraná y Santa Fe, donde Frigerio (PRO) le entregó a Pullaro (UCR) la presidencia pro tempore del bloque regional. “El acompañamiento nuestro al proyecto de ley y al Pacto de Mayo como el que planteó el Presidente es por convicción, no por interés. Vamos a apoyar porque estamos convencidos. Si no lo estuviéramos, no acompañaríamos”, afirmó Frigerio durante la conferencia de prensa.

Por su parte, Llaryora (Peronismo) ratificó que “acordamos con el Pacto de Mayo porque la mayoría de los temas son parte de nuestro plan de gobierno”, y también destacó que el proyecto de la Ley Bases, que reenvió el Ejecutivo al Congreso, llega “tamizado”. En tanto, el gobernador Pullaro sostuvo que “el desafío de la Región Centro es liderar una agenda política en el orden nacional sobre estos ejes”, puntualizó.

Vale recordar que la Región Centro, en donde las provincias de Santa Fe y Córdoba conformaron originalmente el bloque y luego en 1998 se sumó Entre Ríos, es un conglomerado con un importante peso político. En el Congreso coloca sobre la mesa a 46 de 257 diputados y 9 de 72 senadores. Además, constituye el corazón productivo del país y un bloque industrial de relevancia en el producto nacional. Y representa el 25% del PBI% y el 38% de las exportaciones totales.

Estos mandatarios, provenientes de espectros políticos diversos, se unieron en un momento clave, justo cuando las conversaciones sobre la Ley Ómnibus y la disputa por la distribución de fondos nacionales cobran mayor intensidad.