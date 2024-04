Milei contra los senadores: “Así se mueve la casta”

Buenos Aires. El Gobierno nacional tomó hoy una posición alineada con el oficialismo en el Senado, al cuestionar a la oposición por el aumento de las dietas en la Cámara, que fue aprobado por la mayoría de los presentes en la sesión.

“Así se mueve la casta. Los únicos 7 que votaron en contra son los senadores de La Libertad Avanza... El 2025 será paliza histórica...”, escribió el presidente Javier Milei sobre el tema en su cuenta de X, acompañando el mensaje de una publicación de Infobae que da cuenta del aumento en el Senado.

“Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo. Como Presidente del Senado no soy senadora, no cobro del Senado y no puedo interferir en esas decisiones. Tampoco puedo obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos, porque no soy senadora”, remarcó por su parte la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Al respecto, la Vicepresidenta reconoció que podría haberse “levantado para no que no salga” su foto y “parte del periodismo y de los trolls” la “acusen” de lo que -remarcó- no tiene “injerencia alguna”, pero sostuvo que “siempre da la cara” y que esta vez “no fue la excepción”.

“Lamento que se le mienta al pueblo y ciertos sectores aprovechen para intentar ensuciarme, pero lo que sucedió en el Senado es perfectamente legal y no tengo herramienta alguna para frenarlo”, cerró.