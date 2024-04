Presentaron un pedido de juicio político contra Javier Milei

País. Encabezados por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, referentes de derechos humanos presentaron este lunes un pedido de juicio político contra el presidente Javier Milei, a quien acusaron de "instigación a la población a cometer uno o más delitos específicos", entre otros motivos.

Además de Pérez Esquivel, firmaron el documento de 25 páginas la referente de Soberanxs y ex embajadora en Venezuela y ante el Reino Unido, Alicia Castro; el constitucionalista Eduardo Barcesat; el ex juez Carlos Rozanski; la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida; el politólogo Atilio Borón; el economista Claudio Lozano; el sociólogo y periodista Jorge Elbaum; la investigadora Dora Barrancos; la secretaria de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidades de La Matanza, Liliana Hendel; el Presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, y la ingeniera y referente del Movimiento La ciudad Somos Quienes La Habitamos, María Eva Koutsovitis, entre otros.

Los firmantes le pidieron que investigue tanto al Presidente de la Nación como a otros funcionarios de su gobierno por varios motivos, entre los que se destacan: "Instigación a la población a cometer uno o más delitos específicos", "apología del delito y la incitación a cometer delitos financieros con la posible afectación a la división de poderes" y "la posible comisión del delito de apología del crimen".

Por otra parte, acusaron a Milei del delito de "abandono de personas y el incumplimiento de deberes de funcionario público", que tuvo como algunas de sus consecuencias "el desfinanciamiento y el desmantelamiento de los recursos asignados al Plan Nacional Argentina Contra el Hambre poniendo en peligro la vida y la salud de miles de personas que asisten cotidianamente a los comedores comunitarios así como también la suspensión de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (la DADSE) que implicó el desfinanciamiento de los subsidios para la adquisición de medicamentos y/o elementos de tecnología biomédica para pacientes oncológicos".

Este lunes, Milei fue también denunciado por incurrir, entre otros, en apología del delito, debido a que la semana pasada, durante su discurso en el hotel Llao Llao ante empresarios, alentó la fuga de dólares comprados en negro.

La denuncia fue formulada por el ex juez federal de cámara Eduardo Freiler, quien recordó que el 19 de abril pasado, al hablar ante el Foro Llao Llao en Bariloche, Milei afirmó: “Es decir, se les van los dólares entonces ponen controles de capitales, entonces al que fuga ya es un delincuente. Es un héroe, el que fuga es un héroe, no importa de dónde venga la plata, es decir logró escaparse de las garras del Estado. Ustedes se ríen pero yo lo veo así, digamos que le recomendarías a tu cliente, digo yo ahora me pongo el traje de economista 'compra dólares', después figura como fuga. Y la verdad que si lo compran en negro mejor. Porque así no tienen que pagar un montón de impuestos estúpidos".