Milei apuntó contra Kicillof, Melconian y Alberto Fernández

El presidente Javier Milei disertó en la Fundación Libertad, se fundió en un abrazo con Mauricio Macri y criticó al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al economista Carlos Melconian y al expresidente Alberto Fernández. En su discurso, analizó los primeros meses de gestión y profundizó sus diferencias con el arco opositor.

La convocatoria reunió además al presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou y los exmandatarios José María Aznar (España) y Jorge Quiroga (Bolivia).

Aunque sin nombrarlo, Milei se refirió a Alberto Fernández a quien trató de «títere». «Dejó un déficit de más de 5 puntos del PBI, nosotros lo llevamos a 0,2 positivo y, en términos anualizados, hicimos un ajuste de 7 puntos. Y el caradura habla de ‘resultado insignificante’»; dijo sobre el ex mandatario, antes de cuestionar a Kicillof, a quien definió como «ese chico soviético que está en la provincia de Buenos Aires». «Nos dejaron un Banco Central quebrado donde había una relación de pasivos remunerados de 4 a 1 y sobrantes monetarios, íbamos a una inflación en torno al 15.000% y hablaba de ‘exageración’»; cuestionó.

También repartió críticas a Melconian, quien había estado invitado al encuentro. «Qué quieren que les diga, si había uno que decía que no se podía dolarizar. Si no hay fideos y no hay tuco, fideos con tuco. Se equivocó».