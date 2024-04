Milei sobre la marcha universitaria: “Muestra lo grande que soy”

Buenos Aires. Cinco días después de la multitudinaria marcha universitaria que se llevó a cabo en el centro porteño y en las principales ciudades del país, el presidente Javier Milei hizo un curioso análisis de los hechos. Consideró que la protesta fue "un triunfo político categórico” de su Gobierno, ya que “muestran el miedo que me tienen, lo grande que soy respecto a ellos y lo poca cosa que son ellos respecto a mí. Porque se tuvieron que juntar todos para pelear con uno”.

El mandatario reconoció que el reclamo “puede ser genuino”, pero del mismo modo lamentó que la manifestación haya sido impulsada “sobre una mentira”.

“El reclamo puede ser genuino, pero construido sobre una mentira. Nosotros nunca dijimos que vamos a cerrar las universidades ni que le ibamos a quitar financiamiento. Lo único que pedimos y buscamos es que como las universidades públicas están siendo financiadas por los pagadores de impuestos, los números tienen que ser auditados”, explicó el presidente Milei este domingo a la mañana, durante una extensa entrevista que le concedió a radio Rivadavia.

Sobre este punto, el mandatario nacional planteó: “¿Y quién no quiere ser auditado? Los ladrones no quieren ser auditados. Si los números fueran transparentes, podrían ser auditados. ¿Quién no quiere ser auditado? El que roba”.

“Como no quieren ser auditados, arman una mentira sobre nuestras propuestas, sobre esa mentira arman una marcha, engañan a la sociedad y quedaron todos en evidencia. Ahí estaban todos los enemigos de la libertad”, aseguró.

Firme en su postura, el Presidente comparó la politización del reclamo estudiantil con la campaña del miedo que sufrió en los meses previos a las elecciones y el posterior balotaje, instancia en la que se impuso sobre Sergio Massa. “Esto fue la reedición de la campaña del miedo. Toman una causa noble y la prostituyen con un objetivo político. Y eso se ve en las caras de la marcha. Con los estudiantes estaban la CGT y Pablo Moyano… y la verdad que no los veo muy compatibles con eso. Estaba el ala progresista de la UCR, La Cámpora, (Axel) Kicillof y la provincia de Buenos Aires, el Frente Renovador y Massa, los piqueteros, todo el arco de la Izquierda… Cuando yo miro ahí, es la foto del tren fantasma”, detalló.