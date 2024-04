El Gobierno afirma que solo tiene 9.080 comedores populares registrados

Buenos Aires. Desde el Ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello, confirmaron que el Gobierno nacional tiene registrados correctamente a 9.080 comedores populares, que son los que están recibiendo alimentos actualmente. Esta cifra difiere muchísimo de la que informan los movimientos sociales y piqueteros, que aseguran que en el país hay 44 mil comedores populares. Según explican, esto ocurre desde noviembre de 2023 y, como modo de protesta, el 10 de abril realizarán una nueva marcha nacional de protesta.

De esos 9.080 comedores los funcionarios de Capital Humano explicaron que “125 comenzaron a recibir la asistencia directa a través de la tarjeta Alimentar Comunidades” y que “el resto de ellos por el momento lo reciben en las cuentas generales de la organización comunitaria u ONG a cargo del comedor”. Y aclararon: “En breve se irá ampliando la tarjeta Alimentar Comunidades para que más comedores puedan participar”.

Dirigentes sociales, como integrantes del Polo Obrero, Somos Barrios de Pie, el Movimiento Evita y la Corriente Clasista y Combativa, aseguran que tiene comedores y merenderos registrados, pero los alimentos no llegan desde hace meses y tampoco la asistencia directa. Esas organizaciones, junto a la Unidad Piquetera y el resto de los movimientos que integran la UTEP, ya acordaron realizar una nueva protesta el próximo miércoles 10 de abril contra la política social de Javier Milei. Aún falta fijar la modalidad.

Se prevé que la concentración en CABA será en un solo punto y no en cinco, como el 17 de marzo en el que hubo incidentes con las fuerzas federales que hicieron cumplir el Protocolo Antipiquetes. La intención es mostrar “masividad y poder de convocatoria”. Desde la Casa Rosada afirman que no serán recibidos mientras mantengan esa posición y que no se dará marcha atrás en las decisiones que ya se tomaron.

“Hay algunos sindicalistas que utilizan el número 44 mil comedores, pero este dato surge de un dato viejo, porque alguna vez existió un Registro Nacional de Comedores (RENACOM), pero el gobierno anterior no lo actualizó, esos espacios estaban ‘pre inscriptos’ y no se formalizaron las altas ni las bajas”, señalaron desde el Ministerio de Capital Humano.

“Del relevamiento de comedores que el Ministerio viene realizando desde las dos gestiones, es decir la actual y la anterior, que había iniciado una auditoría en 2023, de los 9.000 comedores relevados, solo funcionaban unos 4.000; es decir que el 55% no existen”.