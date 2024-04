Aerolíneas Argentinas dejará de volar a Nueva York

País. Aerolíneas Argentinas eliminará su ruta a Nueva York, en medio del proceso de racionalización de la compañía que ya incluyó el final de los vuelos a La Habana, Cuba. La compañía va a hacer oficial en las próximas horas la decisión.

Eliminar la ruta que va desde Ezeiza al Aeropuerto JFK de Nueva York persigue el objetivo de aumentar la productividad de la flota de la en los destinos de mayor rentabilidad. La ruta a Nueva York se suspenderá a partir del 10 de agosto, según publicó Infobae.

Según explicaron fuentes de la empresa, la modificación permitirá aumentar a dos vuelos diarios la oferta a Miami y a Madrid, además de disponibilizar recursos para aumentar frecuencias al Caribe, destinos más rentables.

El resonante recorte en uno de los destinos más significativos a los que volaba Aerolíneas Argentinas responde a una política de evaluación permanente sobre la rentabilidad de rutas. “El camino elegido en este escenario fue el de reforzar y priorizar la operación a los destinos de mayor beneficio económico para la compañía”, dijeron fuentes de la línea aérea.

Según informaron, tan solo durante febrero y marzo de este año, la ruta Ezeiza-NuevaYork arrojó números negativos por cerca de 250.000 dólares. En el año, en la empresa, se proyectaba una pérdida total por encima del millón de dólares.

La eliminación de la ruta, sin embargo, no implica que se dejará de vender el vuelo. Se podrá adquirir el mismo destino desde la Argentina a través de los vuelos de código compartido que Aerolíneas Argentina mantiene con su socia, la americana Delta. Por lo pronto, aquellos pasajeros que ya tienen pasajes para después del 10 de agosto van a ser reubicados en vuelos directos de otras aerolíneas o, alternativamente, en vuelos vía Miami. Eso se informará en forma directa a cada pasajero.

No es la primera ruta que recorta la línea aérea de bandera desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. Desde el 8 de marzo pasado, la empresa ya no vuela a La Habana, Cuba. La ruta no era rentable y había generado pérdidas por USD 500.000 durante el año pasado.