Milei: “Como pueblo tenemos una afinidad natural con los Estados Unidos”

Ushuaia. El presidente Javier Milei recibió anoche en Ushuaia a la general del ejército estadounidense Laura Richardson, comandante del Comando Sur (SOUTHCOM). En el acto de ceremonia, el mandatario aseguró: “Queremos reforzar nuestra alianza estratégica con Estados Unidos”.

Milei estuvo acompañado por su hermana Karina Milei, el ministro del Interior, Guillermo Francos; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; y el ministro de Defensa, Luis Petri. Del encuentro participó también el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Marc Stanley. La visita se da en el marco las acciones de monitoreo de la base integral en la ciudad más austral de la Argentina.

Tras un vuelo demorado que sufrió una escala en Río Gallegos, Milei y su comitiva aterrizaron cerca de la medianoche en Ushuaia. De inmediato, el mandatario agradeció la visita de Richardson “y el apoyo que el Gobierno de Estados Unidos ha demostrado a este nuevo gobierno”.

En este marco, comentó que viajó hasta allí a encontrarse con la funcionaria norteamericana “para monitorear los avances en el desarrollo de la base naval integrada y seguir fortaleciendo la relación de amistad y colaboración entre ambos países”.

“Mas allá de los vaivenes políticos y diplomáticos que han tenido los gobiernos de distintos signos políticos, tanto aquí como allá, los argentinos como pueblo tenemos una afinidad natural con los Estados Unidos. Ambos pertenecemos a la tradición occidental con una cultura, una historia política y una forma de vivir en sociedad en buena parte compartida. Una tradición que tiene en su base las ideas de la libertad, la defensa de la vida y la propiedad privada, que fueron el estandarte de los padres fundadores de ambas naciones cuando diagramaron sus primeras constituciones”, agregó.

Para Milei, “tristemente Argentina se apartó hace mucho tiempo de estas ideas e insistió por un siglo con valores contrarios a los de nuestros padres fundadores”. “Hoy las estamos volviendo a abrazar para revertir 100 años de decadencia”, destacó.

Reforzando su alineamiento con EE.UU, el presidente argentino expresó su “preocupación” por el “riesgo que corre occidente por darle la espalda a estas ideas”. “Hoy más que nunca es importante reforzar los lazos de amistad entre quienes sostenemos estos valores”, continuó.

Junto a funcionarios nacionales y estadounidenses, Milei celebró el desarrollo de la base naval integrada que “constituirá el puerto de desarrollo mas cercano a la Antártida y convertirá a nuestros países en la puerta de entrada al continente blanco”. “Este es el camino para seguir asegurando nuestro derecho soberano en la Antártida”, enfatizó y cuestionó que la falta de una base de este tipo hizo perder a Argentina “una oportunidad comercial” y “debilitó el rol protagónico” de nuestro país en el Atlántico Sur.

En ese sentido, aprovechó para cuestionar a los últimos gobiernos argentinos que “se han llenado la boca hablando de soberanía pero no han hecho nada por ella”. “Esto no es casualidad”, sentenció. “No han hecho nada por defender nuestras fronteras territoriales y fluviales del ingreso del narcotráfico, no han hecho nada por investigar el terrorismo islámico que lamentablemente hemos sufrido y no han hecho nada por defender la integridad territorial de nuestro Mar Argentino que año tras año ha sido invadido por pesqueros ilegales. La soberanía no se defiende con aislacionismo y discursos rimbombantes, sino con convicción política, construyendo alianzas estratégicas con aquellos que compartimos una visión del mundo”, agregó.

Sin mencionarla, el mensaje también apuntó a China. Planteó la necesidad de “defender la soberanía” y “apoyarse” entre “aquellos que compartimos los valores de occidente”, frente “al avance de quienes pretenden limitar nuestras libertades”. “Por eso hoy el mejor recurso para defender nuestra soberanía y abordar de forma exitosa estos problemas es precisamente reforzando nuestra alianza estratégica con los Estados Unidos y con todos los países del mundo que defienden la causa de la libertad”, siguió diciendo Milei.

“Esperemos que estos primeros pasos sean el comienzo de una relación especial entre ambas naciones que permita que el árbol de la libertad extienda sus raíces a todos los rincones del planeta para que ningún ciudadano del mundo sea sometido nunca más a los arbitrios de dictadores, autocracias, fanáticos religiosos o del comunismo. Muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga y que las fuerzas del cielo nos acompañen. Viva la libertad, carajo!”.