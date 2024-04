Quintela desafió a Milei a que insulte “mano a mano”

Junto a Axel Kicillof y Gildo Insfrán, Ricardo Quintela es uno de los tres gobernadores que mantienen un perfil más opositor al Gobierno nacional, con un discurso crítico que viene creciendo desde la asunción misma de Javier Milei. Incluso antes de las elecciones, el mandatario riojano había amenazado con renunciar a su cargo si el libertario se imponía en el balotaje presidencial, amenaza que finalmente no concretó.

Ahora, en medio de una complicada situación financiera que lo obligó a emitir una cuasimoneda y provocó el default de un bono en dólares de su provincia, Quintela tuvo palabras desafiantes para con el Presidente, ratificó que no firmará el Pacto de Mayo y hasta le pidió a la CGT que convoque a un paro “de 24, 48 o 72 horas”.

El gobernador de La Rioja también criticó la reunión que tuvo Milei anoche con la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur y acusó al Presidente de tener “una posición rastrera” en su relación con Estados Unidos.

En una extensa entrevista con El Destape Radio, Quintela rechazó la convocatoria presidencial a la firma del llamado Pacto de Mayo, que se realizará en Córdoba el mes próximo. “Es una convocatoria a la firma de una imposición del presidente. No estamos de acuerdo. Sería humillante para mí ir ahí. Tiene una actitud provocativa, altanera, te insulta, te agravia públicamente, te descalifica a vos, a tu familia, a tu gente. Uno representa a los ciudadanos. Quedaría muy mal que nuestro gobernador se rodeara de este hombre”, sostuvo.

Enseguida, pronunció una frase desafiante para el mandatario: “La investidura me merece el mayor de los respetos, pero él no me merece para nada ningún tipo de respeto, máxime cuando se hace el cocorito e insulta. Me gustaría que alguna vez mano a mano insulte. No puede insultar porque sabe que puede haber reacciones que sabe que esa no va a poder mantener esa impunidad que te da el poder y los medios de decir cualquier barbaridad de cualquiera”.

Quintela dijo que la situación respecto del pacto sería diferente si el Gobierno hubiera mandado el proyecto de 10 puntos para que los gobernadores lo analizaran y pudieran hacer recomendaciones de cambios, pero que eso no ocurrió y que “directamente tenés que ir a Córdoba a firmar”.

“Estamos locos. No juzgo lo que haga cada gobernador porque respeto la decisión de cada uno, pero nosotros no vamos, no apoyamos el DNU y no apoyamos la Ley de Bases”, subrayó.