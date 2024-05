Hoy colocarán el busto de Carlos Menem en la Casa Rosada

Buenos Aires. El busto del ex presidente Carlos Saúl Menem será colocado este martes al mediodía en el Salón de los Bustos de la Casa Rosada. En la ceremonia estarán presentes la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios de la administración actual, aunque no se confirmó todavía si concurrirá el presidente Javier Milei.

Se descuenta que los familiares más cercanos al ex mandatario riojano serán los principales invitados al acto, en el que por ahora no hay previstos discursos ni trascendieron demasiados detalles. Por eso estarán su ex esposa Zulema Yoma, su hija Zulemita, su hermano, el ex senador Eduardo Menem (de 86 años), y también sus sobrinos, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia. Además habrá otros dirigentes políticos de los años 90 que colaboraron en la gestión del jefe del Ejecutivo que gobernó Argentina, durante dos períodos, entre 1989 y 1999.

En los últimos días, en el Salón de los Bustos se vio un intenso movimiento para que el busto de Menem sea instalado muy cerca de la puerta de entrada que da a la fachada Norte de la Casa de Gobierno. Estará al lado del de Bartolomé Mitre. En esta ocasión no se respetará ningún orden cronológico de los 27 presidentes que se ubican allí. El 22 de abril por la tarde, el Gobierno decidió remover el que identifica a Néstor Kirchner para liberar un pedestal pegado a la alfombra roja por la que diariamente ingresan Milei, sus ministros o los invitados especiales. Allí irá el de Menem, el presidente al que Milei más admira.

El busto de Kirchner fue desplazado hasta un rincón junto a la escalera que conduce al ala Sur del edificio construido en 1898 durante la presidencia de Julio Argentino Roca. Frente a ese busto colocaron el de Raúl Alfonsín.

La fecha elegida para la ceremonia coincide con que se cumplen 35 años del triunfo electoral del caudillo riojano, quien ejerció el poder durante 10 años.

Confeccionados con mármol de Carrara, todos los bustos están posados encima de pedestales hechos con el mismo material. Rinden homenaje a todos los ex presidentes constitucionales que gobernaron en la Argentina.