El Gobierno amenaza con excluir del Pacto de Mayo a la dirigencia política

Buenos Aires. Tras la nueva postergación, el martes, del dictamen de comisiones en el Senado del proyecto de Ley Bases y el pacto fiscal, en el Gobierno nacional crece la preocupación por la falta de consensos para conseguir los votos en el Senado, y exploran alternativas para presionar con el Pacto de Mayo. El martes habían deslizado que podrían postergar la fecha hasta junio, o inclusive julio, pero Javier Milei evalúa sostener el evento el 25 de mayo con un cambio total de formato, sin políticos, y con un discurso “muy picante” contra la dirigencia.

La ceremonia del Pacto de Mayo estaba planeada inicialmente en el Palacio de Justicia, con presencia de la mayoría de los gobernadores, algunos ex presidentes, dirigentes de partidos políticos, y representantes de todas las áreas de la vida pública, desde el sindicalismo a la Iglesia. Ese día, los mandatarios provinciales y Milei firmarían el documento de 10 puntos para el desarrollo del país que presentó el Presidente con toda pompa en la Asamblea Legislativa.

Pero los planes empezaron a complicarse esta semana, cuando varios senadores que el Gobierno daba por sentado que acompañarían la ley Bases empezaron a poner en duda su apoyo durante el debate en comisiones. Y el Presidente, preocupado por no aparecer como el gran derrotado, había evaluado postergarlo hasta junio o julio, como dijo el martes tras el acto por el busto de Carlos Menem. Pero ayer, en un clima de efervescencia en Balcarce 50, decidió que, si no le aprueban la ley, realizará el Pacto de Mayo de todas formas, pero sin “la casta”.

El lugar, en este caso, sería el Cabildo de Córdoba. Y no habría ni un solo invitado de “la política”, ni siquiera el gobernador anfitrión, Martín Llaryora, que esta semana mostró malestar por los planes de dilatar el acto por la falta de ley. Los firmantes, en tal escenario, serían los propios ciudadanos. “Si la política no acompaña, el pacto se firmará con la ciudadanía”, explicaron. No todo está dicho, y son varios los mandatarios que insisten para que se mantenga. Ayer, por caso, el santafecino Maximiliano Pullaro dijo, como si nada, que estaba decidido a asistir porque “cree en la importancia del diálogo”.

La decisión de cambiar el formato del evento político se tomaría el viernes si el oficialismo no lograra emitir dictamen y reunir las voluntades para una votación a favor en general de cara al recinto. Si no sale ese día, no tendrán tiempo para aprobarlo, sobre todo si respetan el plazo de siete días entre el dictamen y el debate en el recinto que impone el reglamento del Senado.