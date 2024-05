Milei: “Volvió el León, surfeando sobre una ola de lágrimas socialistas”

Buenos Aires. El conflicto diplomático sin precedentes que se desató entre Argentina y España no amilanó a Javier Milei. En su regreso al país, el presidente de la Nación decidió redoblar sus críticas al gobierno del PSOE con una reafirmación de todo lo que expresó en un acto organizado por VOX en Madrid, donde cuestionó a su par ibérico Pedro Sánchez y acusó de “corrupta” a su esposa.

“Hola a todos...!!! Volvió el León, surfeando sobre una ola de lágrimas socialistas... Viva la libertad, carajo”, posteó el mandatario para confirmar que ya estaba en Buenos Aires. Entonces comenzó el ida y vuelta con los tuiteros.

“Gracias por tu discurso en el VIVA 24, eres grande Milei. Viva Argentina, viva España y viva la libertad carajooooo!!!!”, escribió @andthenine_, un usuario verificado que con su mensaje a las 06:35 de la mañana (hora de Buenos Aires) activó al jefe de Estado, que 13 minutos antes acababa de aterrizar en el Aeroparque metropolitano. “Muchas gracias”, fue la primera (y escueta) respuesta de Milei, que de inmediato comenzó a interactuar con otros tuiteros.

“Te has ido despertando a la población de España. Has levantado a muchas personas del sofá. VIVA LA LIBERTAD CARAJO!”, le agradeció @InversorNovato_. “Vine a despertar leones...”, replicó el Presidente argentino, quien instantes después adelantó (también en la red social X) que podría pasar próximamente por otro país europeo de relevancia. ”¿Piensa en venir a visitarnos en Francia? Nuestro país necesita un curso de LIBERTAD!”, le sugirió @MatthieuROBER12. “Puede que en un mes...”, replicó el mandatario argentino.

De confirmarse, esa visita a París se daría en el mes de junio porque Milei fue invitado por la primera ministra de Italia, Georgia Meloni a la cumbre del G7 que se realizará el 12 de se mes en la localidad de Bari, en la Puglia. En esa misma época, en paralelo, está previsto que la canciller Diana Mondino viaje a la capital francesa para reafirmar la intención del gobierno argentino de sumarse a la OCDE. Tal vez el propio Presidente acompañe a la ministra de Relaciones Exteriores.

La pelea con el gobierno español también fue motivo de intercambio en la mencionada red social. “Nos has dejado España empapada jajajajaja! Muchas gracias por venir a decirles lo que nadie se atreve! Honor a ti y a los tuyos, varón”, escribió el usuario @jesuitas86. “A los rojos les duele mucho cuando se les derriba el castillo de naipes...”, redobló Milei.

Los mensajes de ida y vuelta sobre el enfrentamiento con Sánchez prosiguieron: “Puedo ser su padre y no estoy de acuerdo con las formas, pero “de mayor” quiero tener su capacidad. Conseguir poner a todo un gobierno de reclutas patosos a mear es digno de aplauso. Si regresa a mi amada España, tiene usted un sitio en mi mesa”, lo elogió (con algo de crítica) otro tuitero. La respuesta del mandatario argentino fue la siguiente: “Lo importante es el contenido y no las formas... Además, el resultado me avala en el modo de enfrentarlos”.

No todas fueron rosas para el jefe de Estado: “Javier, yo te voté...pero no es momento de buscar pleitos donde no los hay...Pedí disculpas y sigamos nuestro camino que hay bastante por hacer...Un abrazo”. La reacción presidencial fue medida, pero dejó en claro que no hay marcha atrás: “Parece que no estás al tanto de lo que en verdad ha ocurrido”.