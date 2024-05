Investigadores argentinos en el Reino Unido advierten por la crisis en el Conicet

Reino Unido. En el marco de una visita oficial del titular del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Daniel Salamone, al Reino Unido, un grupo de científicos argentinos que reside en ese país mantuvo un encuentro con el funcionario en la Embajada en Londres. Además, le entregaron una carta donde expresaron “preocupación por la situación que atraviesa el sistema científico y tecnológico argentino”.

En el documento, que contó con la firma de más de 30 expertos que forman parte de la Red de Científicos Argentinos en el Reino Unido (RCARU), resaltaron que “las medidas implementadas o anunciadas por el gobierno (como la Ley Bases) en el área de ciencia y tecnología” podrían representar “el fin del Conicet como la institución regional líder en investigaciones científicas”. Es por eso que resaltaron “la necesidad de mantener, e incluso incrementar, la cooperación científica y tecnológica internacional”.

Asimismo, tras la reunión efectuada en la residencia de la Embajada argentina en Londres, los expertos destacaron la entrega de la carta, “ratificando las inquietudes que los miembros de la red tienen sobre la crítica situación que atraviesa el Conicet, en particular, y el sistema científico tecnológico en Argentina, en general”.

Durante la reunión, los miembros de la Red de Científicos Argentinos en el Reino Unido expresaron su “preocupación por el impacto negativo que el vaciamiento del Conicet está teniendo en la capacidad de Argentina para mantener su posición como líder en la investigación científica en la región”. Asimismo, los miembros de la red se pusieron “a disposición del Dr. Salomone para trabajar de forma conjunta en fortalecer los lazos de cooperación entre el Reino Unido y Argentina”, expresaron.

Y resaltaron que “la carta entregada enfatiza el impacto de los despidos masivos, reducción de becas e ingresos, depreciación de salarios y estipendios, y obstáculos presupuestarios que amenazan la continuidad del sistema. También señala que las medidas gubernamentales actuales podrían debilitar al Conicet como líder regional en investigación”.

Asimismo, se destaca “la importancia histórica de las colaboraciones internacionales para el avance científico y tecnológico argentino, así como la necesidad de financiamiento adecuado para garantizar su continuidad y el fortalecimiento de la colaboración entre profesionales argentinos en el extranjero y en Argentina”, dijeron los expertos en el documento que difundieron tras el encuentro.

Y concluyeron: “La Red de Científicos Argentinos en el Reino Unido (RCARU) insta a las autoridades del Conicet y al gobierno argentino a tomar medidas inmediatas para revertir el vaciamiento científico y garantizar un futuro próspero para la investigación en el país poniéndose a disposición y comprometiéndose a colaborar en el fortalecimiento de los lazos de cooperación internacional”.

Entre los científicos firmantes se encuentran: Dr. Ignacio Aguiló (The University of Manchester); profesora asociada Natalia Ares (University of Oxford); PhD Sebastian Ceria (Fundar); profesora Marta Cohen (Sheffield Children’s Hospital); Dr. Mauricio Pablo Contreras (The Sainsbury Laboratory, University of East Anglia, Norwich Research Park, Norwich, UK); profesor emérito, Fellow de la Royal Society Alejandro Kacelnik (Universidad de Oxford); Lic. Julieta Molina Flores (University of Cambridge); Dr. Pablo Poggi (University of Strathclyde), Investigadora Postdoctoral Micaela Sartoretti (The Francis Crick Institute); Lic. Iván Shlamovitz (MRC-LMB - Universidad de Cambridge).