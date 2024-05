Milei cantará durante la presentación de su libro en el Luna Park

Buenos Aires. El vocero presidencial, Manuel Adorni, desveló hoy la “sorpresa” que había adelantado ayer Javier Milei: el portavoz anunció que el mandatario presentará mañana en el estadio Luna Park su libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica” en un acto que incluirá un show musical que él mismo encabezará.

“Mañana a las 20 horas, el presidente presentará en el Luna Park su último libro. La presentación va a tener dos partes: una que será la presentación propiamente dicha del libro, donde expondrá el presidente Milei en un atril, y va a haber otra parte donde el presidente Milei va a participar de un show donde él mismo va a cantar. Inédito por supuesto en la Argentina”, informó hoy el portavoz.

En su habitual conferencia de prensa brindada en la Casa Rosada, Adorni aclaró que el evento es estrictamente personal del Presidente, que será financiado con su propio dinero, y que no se trata de un “festejo”: “El presidente no festeja absolutamente nada, está simplemente en un evento que él mismo financia presentando el libro que no pudo en su momento hacerlo en la Feria del Libro. Si hay algo de lo que el presidente en tal caso esté satisfecho en lo personal, es promover nuevamente un libro, divulgar sus ideas a través de las ideas”, resaltó.

Milei tenía previsto presentar su obra el 12 de mayo en la Feria del Libro, donde estaría acompañado del diputado nacional José Luis Espert. Sin embargo, decidió cambiar el lugar para la realización del evento al alegar que se encontraron con una fuerte hostilidad hacia su persona durante las negociaciones con las autoridades de la Feria.

Mañana, Milei estará acompañado por Espert, quien hace poco más de un mes se sumó oficialmente a La Libertad Avanza y se convirtió en una de las principales espadas del mandatario en el Congreso.

A lo largo de su carrera académica, Milei ha escrito 17 libros. Este será el número 18, con la particularidad de que se presentará en medio de su mandato presidencial.