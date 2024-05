Milei volvió a ratificar que cerrará el Banco Central

Buenos Aires. Ante las principales autoridades de cientos de empresas de distintos sectores, el presidente Javier Milei defendió este martes por la tarde el plan económico de su gestión, que derivaría en una “dolarización endógena” y advirtió que va a “vetar” cualquier proyecto de ley que pueda aprobar la oposición en el Congreso y que “vaya a romper la caja y hacer volar a este país por los aires”.

”Basta de miedo, ¿por qué tanto miedo a la libertad? Va a haber competencia de monedas, pueden usar el dólar, el euro, la que ustedes quieran, y en lugar de que las transacciones las decida un burócrata, las van a decidir los individuos”, aseguró.

Al respecto, el jefe de Estado sostuvo que, ese proceso va a comenzar ”cuando se pueda terminar de limpiar el balance del Banco Central” y aseguró que, “de esa manera, no solo se va a lograr estabilizar la economía” y “el peso va a perder injerencia, se va a eliminar la inflación para siempre, se le va a quitar la navaja al mono y el país va a volver a ser potencia”.

El mandatario nacional se expresó de esta manera al cerrar el último congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se realizó en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, en el barrio porteño de Retiro.

El líder libertario inició su exposición con una explicación puramente técnica sobre la función del dinero en el mercado y remarcó que la demanda del mismo “depende del sendero de consumo de toda la historia”, por lo que no se puede controlar.

“Por lo tanto, lo único que puede hacer el Banco Central es daño, la única forma de que no lastime es que no haga nada, por lo que es mejor no tenerlo”, sentenció Milei, ratificando así su intención de eliminar el organismo monetario.

En esta línea, el jefe de Estado volvió a referirse con tono burlón a los economistas que cuestionan sus medidas y remarcó que “hay diferencias entre la convertibilidad y el plan” que tiene la actual administración.

“Una de las cosas que estamos haciendo y que parece que a muchos se les pasa por alto, es que nosotros estamos haciendo todo esto sin violentar la propiedad privada. Es verdad, estamos tardando más en estabilizar, básicamente porque decidimos no violentar la propiedad privada. ‘¿Qué día vas a abrir el cepo?’, no lo sé, porque depende de la decisión de los individuos”, señaló, con voz de hartazgo.