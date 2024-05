Federico Sturzenegger se incorporará al Gobierno como ministro

Buenos Aires. En medio de los rumores sobre una posible salida del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, el presidente Javier Milei anticipó la incorporación de Federico Sturzenegger a su equipo de ministros. De esta manera, el asesor presidencial sería elevado en su cargo, pero el área que asumiría no fue precisada por el mandatario. Remarcó, además, que el cambio en la cúpula estatal no se realizará hasta que la Ley Bases no sea aprobada por el Congreso de la Nación.

“Si sale Bases terminamos con la primera parte de las reformas estructurales y tenemos que salir con la segunda parte... entre Federico Sturzenegger como ministro. Es un caso 2 + 2 es 4?, explicó el mandatario en una entrevista con el periodista Luis Majul (LN+) al hacer referencia a los objetivos trazados por cada etapa. En este sentido, remarcó que será necesaria la aprobación del proyecto de ley que fue ideado por el ex presidente del Banco Central para poder continuar con el resto de las reformas estructurales.

Desde el punto de vista de Milei, la aprobación de la Ley Bases se trataría del primer hito del Gobierno en cuestiones legislativas. “La Ley Bases puede salir bien o puede que no salga. Esa situación va a llegar a que, marcado ese hito, nosotros tenemos que hacer toda una evaluación de resultados, queda bajo análisis todo el Gabinete”, contempló el jefe de Estado al ratificar la posibilidad de que el área ministerial sufriera cambios en el futuro.

A pesar de que el mandatario evitó profundizar en la situación que atraviesa Posse, no terminó por descartar futuras salidas del Gabinete al remarcar que todos los ministros se encuentran en permanente revisión. “Uno tiene que fijar un momento y, a partir de ahí, se evalúa si se cumplieron los objetivos, si no se cumplieron, qué funcionó y lo que no funcionó se cambia”, señaló.

“Si fueras el director técnico de un equipo de fútbol, no te paras de la misma manera frente al Real Madrid o a Sacachispas. Es más, probablemente, aún frente al mismo equipo, puede que vos necesites un determinado resultado y podrías decidir cambiar”, ejemplificó sobre las futuras revisiones que se realizarán en el equipo de gobierno. Sin embargo, el presidente no dio indicios sobre la evaluación personal que realizó sobre el desempeño de cada ministerio a lo largo de estos cinco meses.

Por otro lado, el tratamiento de la Ley Bases obligó al jefe de Estado a postergar la firma del Pacto de Mayo, un acuerdo fiscal que iba a incluir a los gobernadores, ex presidentes, dirigentes políticos, sociales y empresariales que se comprometieran a acompañar las reformas fiscales delineadas por el Gobierno. En un principio, la reunión se daría el próximo 25 de mayo en la ciudad de Córdoba, pero la misma fue movida en el calendario.

“No hay Pacto de Mayo porque no va a estar la Ley Bases. Se puede hacer el 20 de junio, o el 9 julio. Quince días más, menos, un mes más, no va a mover el amperímetro”, explicó Milei. No obstante, el viaje del mandatario hacia la capital cordobesa con motivo de celebrar los 214 años de la Revolución de Mayo fue confirmado por medio de un comunicado de la Oficina del Presidente en la red social X.

De esta manera, el presidente participará de un acto oficial que se realizará este sábado a las 14 horas en la Plaza San Martín, la cual está ubicada al frente del Cabildo Histórico de Córdoba. “El Presidente Javier Milei y el pueblo argentino se encontrarán una vez más para celebrar la libertad”, señalaron al reafirmar que el propósito de “reinsertar a nuestro pueblo en la senda del desarrollo y la prosperidad” continúa vigente.