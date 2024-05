Cristina: “Con superávit dibujado y sin gas en el caño”

País. La ex presidenta Cristina Kirchner apuntó este miércoles contra el Gobierno de Javier Milei por la falta de gas que afecta a gran parte del país y, parafraseándose a ella misma, mencionó que uno de los problemas que tiene la gestión actual de La Libertad Avanza también son los “funcionarios que no funcionan”.

“Con superávit dibujado (en mi barrio le dicen trucho) y sin gas en el caño”, comienza el mensaje que escribió la última vicepresidenta en su cuenta de X, donde también cuestionó el recorte a obras públicas y la ausencia del Presidente en el país en este contexto, quien se encuentra de viaje en Estados Unidos.

Su posteo continúa recordando la autocrítica que realizó durante la administración de Alberto Fernández acerca del desempeño de los ministros que integraban su gabinete. Y en este sentido hizo una comparación con los dirigentes que actualmente ocupan esos cargos.

“Durante el gobierno del Frente de Todos, en autocrítica online, mencioné como un problema el de los funcionarios que no funcionaban. Con el actual gobierno, al problema de funcionarios que tampoco funcionan (porque no saben o no entienden) se le ha sumado uno infinitamente más grave: el de las ideas que no funcionan, combo letal en materia de gestión estatal”, señaló CFK.

En línea con la problemática del gas, Cristina Kirchner mencionó la paralización de obras al gasoducto Néstor Kirchner como una agravante y criticó que desde Gobierno hayan justificado esta decisión diciendo que “no hay plata”. Dijo que esa frase solo revela “la falta de conocimiento o la confusión que hay en torno al concepto de gasto público”.

“Pruebas al canto sobre funcionarios e ideas que no funcionan. Por no girar fondos a las contratistas que estaban ejecutando las obras de los compresores por alrededor de 40 millones de dólares, tuvieron que contratar buques por montos muy superiores. Hasta acá la idea no funcionó, pero además, cuando calcularon los buques que tenían que comprar, los funcionarios calcularon mal o no tuvieron previsión. Lo dicho: con funcionarios que no funcionan más ideas que tampoco funcionan… nada puede salir bien”, prosigue el mensaje de la dirigente.

Hacia el final, la ex vicepresidenta deslizó una última crítica contra Javier Milei. Fue respecto al viaje que se encuentra realizando por estos días en Estados Unidos, el cual coincidió con los problemas técnicos en el sistema de distribución de gas que afectan a diversas partes del país.

“PD: no voy a hacer ningún comentario sobre la ausencia del Presidente en estos momentos tan complicados, por estar de gira artística en el país del norte. Ya lo habíamos caracterizado el 14 de febrero en nuestro documento “Argentina en su tercera crisis de deuda”: un showmaneconomista en la Rosada”, concluyó Kirchner.

La escasez de gas que motivó el mensaje de CFK escaló a niveles de emergencia este martes por la noche cuando el Gobierno decidió cortar el suministro en todas las estaciones de servicios de Gas Natural Comprimido (GNC) del país y también a los grandes usuarios industriales. Es decir que no solo se bajó la palanca a los contratos “interrumpibles”, sino también a los que se consideran “firmes”

Este miércoles, el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó en su habitual conferencia de prensa que esta noche se normalizará el servicio en todo el país. “En relación a la situación del gas llegó al país el buque brasileño Petrobras, a las 9 comenzó la descarga para abastecer el suministro de energía y se estima que esta noche se normalizará el servicio”, sostuvo el portavoz.

Y agregó: “Es el invierno más crudo de los últimos 44 años y, además, la demanda se incrementó cerca de un 55 por ciento. Pasó de alrededor de 44 millones de m3 a cerca de 70, lo que hace efectivamente tengas algún problema en la distribución que no hubiese ocurrido si efectivamente el viernes, la carta de crédito hubiera procedido como todos esperábamos”.