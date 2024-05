El duro cruce entre Alberto Fernández y Patricia Bullrich

Mundo. La disputa entre los gobiernos argentino y español por las declaraciones del ministro de Transporte del país europeo, Óscar Puente, que habló de una supuesta ingesta de “sustancias” de Javier Milei, tuvo su episodio local: se dio en redes, con un fuerte cruce entre la titular de la cartera de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ex presidente Alberto Fernández, que defendió a la gestión ibérica que comanda Pedro Sánchez.

“En Argentina existe la mayor comunidad de españoles inmigrantes del mundo. Lamento profundamente la reacción del Gobierno argentino ante un comentario de un ministro del gobierno español. Nada justifica que en su queja el gobierno argentino se sume a una campaña vergonzosa de difamación en perjuicio de Pedro Sánchez y su familia, lanzada por la derecha española que contó con la colaboración de ciertos medios de comunicación y la complicidad de la justicia de aquel país”, aseguró Fernández en la plataforma X.

El ex mandatario agregó: “Puede haberse molestado el presidente argentino, pero permítame recordarle que no tiene razón para ofenderse tanto. Al fin y al cabo, como bien dijo un poeta español -Antonio Machado-, ‘nunca es triste la verdad… lo que no tiene es remedio”.

Horas después, Bullrich manifestó que “el NO presidente Alberto Fernández, después de dejar tierra arrasada, defiende al ministro insultador español” y que “eligió la mejor frase para describirse: su verdad, la del peor presidente de la historia, no tiene remedio. ¡No la ve y nunca la vio!”.

Fernández no se quedó atrás y replicó: “Ay, ministra Bullrich… ha defendido cada cosa! Sin embargo, el ministro español no insultó, solo describió a alguien. Vengo marcando la diferencia hace años, pero algunos y algunas no entienden”. Junto a este mensaje, el ex jefe de Estado del kirchnerismo publicó una imagen con la leyenda “no te insulto! Te describo”.

“Sr. Ex títere de Cristina. Usted no tiene altura moral para opinar. Destruyó a su pueblo durante cuatro larguísimos años. Hay que ser traidor para defender los dichos de un ministro matón contra el presidente de su país. ¿O ya se hizo ciudadano de allí porque sabe que aquí no puede ni asomarse? En lugar de responderme a mí, responda ante la Justicia. Patético”, sentenció la ministra.

Durante la tarde de este domingo, Fernández volvió a contestarle a Bullrich vía redes sociales, junto a una imagen de la titular de la cartera de Seguridad con distintos momentos de su vida política -vertientes peronistas, de la Alianza y macristas, entre otras- y de militancia. En el mensaje, dijo: “Ay, Patricia, como decía Perón, ‘no es que sean traidores, es que tienen sucesivas lealtades’… no te piden tanto”.