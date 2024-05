Le descontarán el día a los estatales que se sumen al paro del 9 de mayo

País. A 24 horas del paro nacional impulsado por la CGT para este 9 de mayo, el gobierno nacional anunció que se le descontará el día a los estatales que adhieran a la medida de fuerza.

“A los empleados que paren se les descontará (la jornada) de sus haberes, quien no va a trabajar no cobra”, advirtió el vocero presidencial Manuel Adorni esta mañana en Casa Rosada.

Además el funcionario recordó que, al igual que en otras manifestaciones, “las organizaciones que participen de la marcha deberán afrontar los gastos que esto ocasione”.

En ese contexto, el portavoz repasó una serie de datos para dejar en evidencia el impacto del paro que impulsa la CGT: “6.593.000 personas mañana no van a tener a disposición el servicio esencial de transporte para ir a sus trabajos; 4 millones no van a poder viajar en colectivo en el AMBA; 1.5 millón no podrá hacerlo en el interior; y hay 93 mil personas que verán cancelados 703 vuelos”.

Luego Adorni enumeró una serie de datos comparativos para reforzar la mirada crítica del gobierno nacional sobre la medida de fuerza: “Desde el 10 de diciembre nuestro gobierno tuvo dos paros generales, dos de colectivos, dos de docentes, uno de trenes, uno de aeronaúticos y más de de 100 marchas e intentos de piquetes. Mientras que en cuatro años, el gobierno de Alberto Fernández, que terminó con 211% de inflación, 50% de pobres y 130 mil muertos (por COVID-19) bajo el lema ‘El Estado te cuida’ tuvo 0 paros”.