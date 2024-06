Pettovello aclaró que no piensa renunciar

Buenos Aires. Fueron semanas de silencio, presiones cruzadas y versiones múltiples. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, aseguró que no va a dimitir y selló su suerte a la del presidente Javier Milei. “No voy a renunciar. Vine acá por mi amigo y a mi amigo solo no lo voy a dejar”, manifestó.

“Es muy difícil seguir adelante, pero no voy a abandonar. Primero porque vine acá para bancar a mi amigo, y a mi amigo solo no lo voy a dejar. Y segundo, porque creo que a la Argentina la cambiamos entre todos y sacando la mugre... y yo la voy a seguir sacando”, manifestó la ministra de Capital Humano, que en las últimas dos semanas estuvo en el ojo de la tormenta por acusaciones de grupos piqueteros, denuncias de sectores kirchneristas y una causa que lleva adelante el juez Sebastián Casanello por la retención de alimentos en galpones.

La funcionaria habló anoche en un encuentro que fue convocado por redes sociales. En la charla que organizó Matías Herrero, un youtuber que conoce a la funcionaria, Pettovello habló sobre los últimos días que atravesó en la gestión. “No me quiero poner a llorar, porque después dicen que ando lloriqueando por ahí”, empezó.

“Yo soy una de ustedes. Metí los pies en el barro y no los voy a sacar, hagan lo que me hagan. Ya estoy adentro y no voy a parar, porque pienso que si bajo los brazos, todo lo que hice hasta ahora no va a valer la pena”, prosiguió la funcionaria y agregó: “A veces me meto en ministerios ajenos, pero la verdad que las mafias son peor de lo que yo pensaba”.