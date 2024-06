Milei llamó al Pacto de Mayo para «dar vuelta la página de nuestra historia»

El presidente Javier Milei encabezó el homenaje a Manuel Belgrano en el Monumento a la Bandera de Rosario. Durante su discurso, el mandatario libertario convocó a la firma del Pacto de Mayo y destacó la importancia que tuvo la aprobación de la Ley Bases en el Congreso de la Nación.

Se mostró conciliador en sus palabras y convocó «a dar vuelta la página de nuestra historia».

Milei estuvo acompañado por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y al intendente de Rosario, Pablo Javkin y puso en valor el legado de Belgrano, a quien consideró como un héroe nacional.

«A Belgrano le importó un rábano las órdenes de las elites porteñas. Era el único que no cobraba como vocal de la Primera Junta. Tuvo que enfrentarse a las porosas manos de los políticos y finalmente murió pobre. Nunca le pagamos correctamente por el servicio que había brindado»; dijo sobre el creador de la bandera.

«La libertad no pide permiso, se impone, no se espera las órdenes de ningún burócrata que especula con lo que conviene o no, la libertad es un instinto innato del ser argentino, y es por eso que a la larga siempre se abre camino. La libertad es ineludible, por más que unos pocos se resisten o la querían contener»; puntualizó.

En ese sentido, llamó a los argentinos a «repetir este gesto de compromiso con la libertad» que significa jurar a la bandera y dejar las «anteojeras partidarias para trabajar juntos». «Avanzada la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal, nos encontremos el 9 de Julio en Tucumán para firmar el Pacto de Mayo y finalmente dar vuelta la página de nuestra historia»; sostuvo el presidente.

«Deseo que este año sea recordado como el punto de inflexión»; concluyó.