Milei: “Si me sale bien, probablemente me den el Nobel de Economía”

República Checa. El presidente Javier Milei se encuentra en República Checa, donde recibió un premio anual del Instituto Liberal, otorgado “por contribuir a la proliferación del pensamiento liberal y hacer realidad las ideas de la libertad, propiedad privada, competencia y Estado de derecho”, según explicaron. En ese contexto, el mandatario habló este lunes desde Praga sobre el modelo económico que viene llevando adelante en su gestión y resaltó a su jefe de asesores, Demian Reidel.

Allí, el jefe de Estado se refirió a cómo cada empresa, con la idea de la “destrucción creativa”, crea su propio monopolio y están todo el tiempo tratando de capturar rendimientos crecientes, hacen innovaciones y se genera el mencionado proceso de “destrucción creativa”, que es lo que permite ver el fuerte crecimiento.

“Este tipo de cuestiones son importantes, medulares, a punto tal que con mi jefe de asesores, el doctor Demian Reidel, estamos reescribiendo gran parte de la teoría económica para poder derivar optimalidad de Pareto, tanto estático como intertemporal, teniendo funciones de producción no convexas”, explicó Milei en el Palacio Zofín durante la ceremonia. Además, agregó: “Es decir que si me termina de salir bien, probablemente me den el Nobel de Economía junto a Demian”.

El Óptimo de Pareto es un concepto económico basado en criterios de utilidad. Así, en términos microeconómicos, es cuando alguien o algo no puede mejorar su situación sin perjudicar a otro. Ese punto óptimo es lo que se conoce en la economía como el Óptimo, o eficiencia u optimalidad, de Pareto.

Puede aplicarse tanto al consumo como a la producción. Así, en el caso del consumo, una asignación de recursos es eficiente en el sentido de Pareto cuando los individuos o los colectivos no pueden mejorar su bienestar sin perjudicar el de otro u otros.

La eficiencia en el sentido de Pareto no tiene en cuenta conceptos como la igualdad, la equidad o la justicia social; esto es, el óptimo de Pareto no es sensible a desequilibrios e injusticias en la asignación de recursos. Por lo tanto, una situación de extrema desigualdad puede ser, sin embargo, “pareto-eficiente”.

Siguiendo su alocución, el Presidente detalló: “Eso es parte de otra historia, porque desaparecería el conflicto entre la fábrica de alfileres y la mano invisible. Y esto, además, como vivo en Argentina y hemos padecido el drama de la inflación, el economista más importante de la historia argentina, que se llamó Miguel Sidrauski, que estudió en Chicago y era muy seguido de cerca por Milton Friedman, una de las cosas a las que se dedicó fue a meterse en la discusión de la inclusión del dinero dentro de los modelos de crecimiento económico”.

“Esas dos cuestiones me llevaron a ser especialista en crecimiento económico y en dinero. Es decir que, en el fondo, soy especialista en hacer crecer una economía y en terminar con la inflación. Además, soy liberal-libertario en un país que hasta hace poco era dominado por las ideas de la izquierda. El año pasado el 56% dijo que quería un cambio en favor de la libertad”, enfatizó Milei al ser distinguido.

A su vez, el mandatario destacó la idea de que la Argentina pasó de ser uno de los países más ricos del planeta a ocupar el puesto 140 en el ránking, con más de un 50% de pobreza. Asimismo, describió la situación en la que encontró al país tras ganar las elecciones, donde había “cinco millones de personas a las que no les alcanzaba para comer, con una inflación que estaba acelerándose”.

Sin embargo, el jefe de Estado reconoció que “no hay que llorar ni quejarse, porque la gente en condiciones normales no hubiese elegido a un presidente liberal-libertario”. A su vez, comentó cuáles eran los dos principales problemas que enfrentaba en materia económica: la falta de crecimiento y la inflación desbordante. “La gente no se equivocó, por eso el 56% eligió al especialista en crecimiento y dinero, como es mi caso”, sostuvo Javier Milei.

En otro fragmento de su discurso, el Presidente afirmó: “Al hacer todo un planteo sobre la libertad, hay una idea sobre la ética y la moral. Por eso, cuando enfrentamos un problema siempre partimos de la definición de liberalismo”. En el mismo sentido, planteó que en sus discursos siempre se manifestó en contra del déficit fiscal, haciendo énfasis en una crítica desde el punto de vista moral.

Además, en cuanto al financiamiento de la política, habló de la emisión monetaria: “Desde la creación del Banco Central, Argentina le quitó 13 ceros a la moneda, destrozó cinco signos monetarios y tuvo hiperinflación dos veces sin un contexto de guerra”. “También ahora estamos derrotando a la inflación, porque es un impuesto no legislado, absolutamente inmoral, que castiga más fuerte a los que menos tienen, distorsiona los precios y penaliza el crecimiento”, subrayó el mandatario.

Para finalizar, Milei expresó: “En seis meses de gobierno hicimos el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad y le estamos devolviendo al sector privado 15 puntos del PBI. Por lo tanto, Argentina tiene el potencial para crecer”, y agregó que hasta el momento se plantearon “800 reformas estructurales”, aunque todavía quedan más de 3 mil por presentarse para ser “el país más libre y rico del mundo”.

Con honores militares, el presidente Javier Milei fue recibido en la noche de Praga en el Palacio de Gobierno por su par de República Checa, Petr Pavel, en la última actividad oficial de su gira por Europa, tras su paso por España y Alemania.

Ambos jefes de Estado se encontraron en la sede gubernamental para hablar sobre los intereses bilaterales, que involucran la invasión de Rusia a Ucrania, el intercambio comercial y la firma de un memorándum de entendimiento sobre cooperación en materia militar. Al encuentro, Milei llegó acompañado por su hermana y secretaria General, Karina Milei, el embajador Claudio Rozencwaig, el ministro de Defensa, Luis Petri, y el diputado Fernando Iglesias, que preside la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja.

En el discurso que brindó tras el encuentro, Milei destacó al país anfitrión como “un ejemplo del triunfo de la libertad y la democracia contra el totalitarismo”, en referencia al pasado comunista y la dependencia de la Unión Soviética. El presidente reveló que transmitió la “visión común” que tiene Argentina con República Checa en materia de política exterior.

Milei le agradeció al presidente Pavel “el constante apoyo de la República Checa en favor del acuerdo Mercosur-Unión Europea” y reveló que le solicitó “el invalorable apoyo” de ese país para el ingreso de la Argentina a la OCDE y que también sea aceptada como “socio global de la OTAN”.