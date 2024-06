¿Qué dijo Diana Mondino sobre la avanzada militar en Bolivia?

La canciller argentina Diana Mondino utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre el intento de Golpe de Estado en Bolivia y llamó a respetar la democracia.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, había denunciado horas antes un intento de Golpe de Estado de las fuerzas armadas, mientras miembros del Ejército Boliviano tomaban el Palacio Quemado, la ex sede del gobierno.

«Los gobiernos, sean buenos o malos, gusten o no, se cambian únicamente en las urnas. No se cambian con violentos golpes de Estado. La democracia no se negocia»; dijo la diplomática argentina.