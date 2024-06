Victoria Villarruel se cruzó con Grabois en las redes sociales

Buenos Aires. La vicepresidenta Sandra Villarruel replicó hoy a Juan Grabois, que en las últimas horas hizo un fuerte descargo contra Javier Milei por la polémica de los alimentos sin repartir a comedores y merenderos. “Una vez ofendiste al Papa Francisco y pediste perdón. Bien ahí. Ahora estás ofendiendo a alguien más grande que el Papa, estás ofendiendo a Jesús que tiene hambre y no le diste de comer, que tiene frío y no lo abrigaste”, señaló el dirigente.

Frente al extenso texto, publicado en las redes sociales, Villarruel sostuvo: “Vos ofendés a Dios cuando tomás Su Santo Nombre en vano. Vos ofendés cuando usás a los pobres para lucrar con ellos y hacer política. Vos ofendés cuando a personas rectas las acusás de conspirar contra el Presidente sabiendo que mentís arteramente. Dejá de usarnos a los católicos y a nuestra Fe para polemizar y existir políticamente. Tené dignidad”.

Grabois es uno de los principales denunciantes de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por haber cortado el suministro de comida a las organizaciones sociales. “(Milei) Te creés dueño de la verdad, que es peor que mentir: es el pecado de la soberbia, el pecado de Lucifer. Estás totalmente desconectado de la realidad, perdido en la vanidad y el narcisismo, disfrutando de robarle una foto a cualquier ricachón que te cruzás. No sabés dialogar con argumentos, datos, ideas, alternativas. No sabés aceptar al que piensa distinto. Ese fanatismo fundamentalista te impide entender lo que está pasando”, planteó el ex candidato presidencial de Unión por la Patria.

Y agregó: “El centro de este tema no sos vos, ni yo, ni Sandra Pettovello, ni los movimientos sociales. Nos importa un rabanito quiénes sean tus funcionarios. Ni a los que nombrás ni a los que echás. El centro acá es la gente que no tiene para comer. El problema es que no lleguen los alimentos a quien los necesita en una Argentina donde 24 millones de personas son pobres y 6 millones pasan hambre porque están bajo la línea de indigencia. Después discutimos de quién es la culpa, cómo se sale de acá, quiénes son los corruptos e insensibles, quiénes tienen quioscos e intermediarios... ahora resolvamos el problema, medidas concretas para problemas concretos”.

Ayer, ya de regreso en la Argentina tras su viaje a los Estados Unidos, Milei defendió a Pettovello de las críticas. “Lo que está pasando en Capital Humano es que hay una ministra valiente, capaz, y con todas las agallas necesarias para enfrentar a todo este conjunto de delincuentes. Y que no solo se queda en una denuncia mediática. Va y lo lleva a la justicia”, planteó.

Además, el Presidente apuntó contra el kirchnerismo y sostuvo que “tienen métodos un poquito más violentos” y que hubo personas que “amenazan a las familias de todos los miembros (de Capital Humano) que están avanzando en estas denuncias”.

“¿Qué va a esperar usted de un kirchnerista? Lo lógico es que la traten de operar, que la ensucien por los medios, que le inventen cosas, que digan barbaridades sobre ella para tratar de desprestigiar. En lugar de decir ‘es falso lo que está diciendo’, no. La tratan de ensuciar, le tratan de hacer trampa, para que ella y su equipo se intimiden”, agregó en diálogo con Radio Mitre. En este marco, el Presidente insinuó que el kirchnerismo podría “plantar muertos” en el área de Capital Humano.

Por otro lado, el gobierno nacional informó que comenzará hoy a repartir los alimentos acopiados próximos a vencer en los depósitos de Tucumán y de Villa Martelli. Lo confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, y la subsecretaria legal del ministerio de Capital Humano, Leila Gianni, quien, a su vez, apuntó contra el juez Sebastián Casanello, a cargo de la investigación de las denuncias contra la ministra Sandra Pettovello.

“No vamos a permitir que jueces militantes nos digan cómo diseñar o ejecutar una política pública”, sostuvo la funcionaria. “No había alimentos vencidos. Nosotros mañana tenemos una audiencia en la sala 2 de la Cámara Federal para llevar los argumentos por los cuales apelamos la cautelar del juez Casanello, que nos había obligado en un plazo de 72 horas a presentar un plan de distribución y su rápida ejecución”, completó.