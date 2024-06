Desvincularon a 685 empleados del disuelto Ministerio de la Mujer

País. El Gobierno nacional desvinculó a 685 empleados que integraban la planta del disuelto Ministerio de la Mujer y anticipó que en los próximos tres meses concluirá con el proceso de cierre del organismo. De todos modos, el Ministerio de Justicia, que absorbió las funciones y objetivos, aclaró que las líneas telefónicas gratuitas 144 y 149 para asistir a las víctimas de violencia de género seguirán funcionando.

En un comunicado oficial se indicó que hasta diciembre el ex Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades “contaba con 1100 empleados, más que los ministerios de Seguridad, Transporte y Defensa” y resaltó que “hasta la fecha, se redujo un 85% su personal: en una primera etapa, el Gobierno desvinculó 240 empleados y en esta segunda etapa, se desvincularon 685, mientras que en una tercera etapa que comenzará en tres meses aproximadamente, se estima una nueva reducción del 25% del personal restante”.

“El Ministerio de Justicia absorbió las responsabilidades del ex Ministerio de la Mujer el día 24 de mayo del 2024 tras un acuerdo con el Ministerio de Capital Humano”, se indicó.

La línea 144 va a continuar operativa y pasará a llamarse “de atención a personas en situación de violencia y riesgo”. También seguirá funcionando la línea 149 del Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID), que atiende las 24 hs. La Dirección a cargo de la ejecución de los programas específicos que el Gobierno y este Ministerio definan su continuidad se llamará Dirección Nacional de Protección a la Familia.

A su vez, el Ministerio a cargo de Mariano Cúneo Libarona informó que procedió a realizar una auditoría de la gestión de la ex subsecretaria de Protección contra la Violencia de Género, Claudia Barcia, quien absorbió las funciones del ex Ministerio de la Mujer en diciembre de 2023. “Debido a que Barcia no presentó al renunciar ningún documento ni acreditó el cumplimiento de sus obligaciones, el Ministerio de Justicia la instó a realizar una rendición de cuentas completa de su gestión”, informó la cartera de Justicia.

“Esta rendición se encuentra en análisis por parte de la Auditoría Interna del Ministerio. Luego será remitida a la Dirección de Asuntos Jurídicos a efectos de que tomen las medidas legales pertinentes en caso de que correspondan”, se informó.